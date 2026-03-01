Escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes alías El Mencho fueron vinculados a proceso y vivirán su proceso internos en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No.1 Altiplano, en Almoloya de Juárez, en el Estado de México.

La detención de El Mencho el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, llevó a que dos de sus escoltas también fueran detenidos y ahora vinculados a proceso.

Escoltas de El Mencho son vinculados a proceso; estos delitos colocó la FGR

Tras haberse dictado prisión preventiva a los dos escoltas de El Mencho, la Fiscalía General de la República (FGR) compartió que ambos fueron vinculados a proceso bajo estos delitos:

Andrés “N” por portación de armas de fuego con agravante, así como portación de aditamentos y cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Genaro “N” por comisión de ilícitos por portación de armas de fuego con agravantes, así como cargadores de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Asimismo, se informó que para la investigación complementaria, los escoltas de El Mencho tienen dos meses para presentarla.

Escoltas de El Mencho son vinculados a proceso, informa la FGR. (@FGRMexico)

Mayoría de escoltas de El Mencho estaban a 2 kilómetros de su ubicación

Dos escoltas de El Mencho fueron vinculados a proceso tras su detención en el operativo en Tapalpa contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), siendo que la mayoría estaban a kilómetros del capo.

La endeble seguridad que rodeaba a El Mencho en el operativo, fue parte de lo que llevó a su detención y más tarde su muerte, pues la mayoría de sus escoltas estaban lejos de él.

Testimonios de vecinos a la cabaña del capo que vivieron el operativo, compartieron a La Jornada que la mayoría de sus escoltas fueron sorprendidos, pues se encontraban alojados en La Loma, a 2 kilómetros de distancia de El Mencho.

Asimismo, aseguran que aunque estos intentaron detener la persecusión del líder del CJNG prendiendo pastizales, no lograron detener a autoridades mexicanas por lo tardío de sus acciones.