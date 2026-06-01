Pablo Lemus entregó en Zapotlanejo la primera etapa del Libramiento Monte Everest, una obra que fortalecerá la seguridad vial, la conectividad hacia la zona norte del municipio y el flujo comercial, con beneficio directo para más de 30 mil personas.

La obra requirió una inversión de 30 millones de pesos e incluyó la pavimentación con concreto hidráulico de 276 metros de vialidad, así como la instalación de luminarias, banquetas, redes hidrosanitarias, guarniciones, vegetación y señalamiento horizontal.

Pablo Lemus impulsa nueva vía estratégica para reducir tráfico y mejorar la movilidad en Zapotlanejo

El gobernador de Jalisco destacó que esta vialidad representa una solución importante para agilizar los traslados de personas y mercancías, además de brindar mayor seguridad tanto a automovilistas como a peatones.

Asimismo, anunció que durante este año se destinarán 30 millones de pesos adicionales para continuar con la segunda etapa del proyecto y que en 2027 se invertirán 50 millones de pesos más para concluir la obra en su totalidad.

El mandatario explicó que el objetivo del libramiento no solo es disminuir la carga vehicular en el municipio, sino también ofrecer una alternativa de movilidad más segura y eficiente para quienes transitan diariamente por la zona.

Además, recordó que su administración mantiene inversiones en otros rubros estratégicos, como la educación, donde actualmente se destinan 70 millones de pesos para la renovación integral de ocho planteles escolares que contarán con Aulas Google y Aulas de Música.

Jalisco invierte 30 mdp en primera etapa del Libramiento Monte Everest. (EDGAR QUINTANA)

Gobierno de Jalisco y Zapotlanejo fortalecen proyectos para mejorar la calidad de vida

Pablo Lemus reiteró su respaldo a la alcaldesa Silvia Patricia Sánchez González para seguir impulsando obras, programas y acciones que contribuyan al desarrollo del municipio y al bienestar de sus habitantes.

En ese contexto, respaldó la propuesta de la presidenta municipal para que el Libramiento Monte Everest sea renombrado como Héctor Álvarez Contreras, en homenaje póstumo al exalcalde de Zapotlanejo fallecido en 2023. La propuesta deberá ser analizada y aprobada por el Ayuntamiento.

Por su parte, la alcaldesa agradeció el apoyo del Gobierno de Jalisco para concretar una obra que fortalecerá la conectividad del municipio, particularmente por su enlace con la carretera libre hacia Atotonilco.

El proyecto beneficia a habitantes de diez colonias, entre ellas El Trapiche, Agua Blanca, Lomas de Huizquilco y Zorrillos, además de miles de automovilistas que utilizan diariamente esta importante vía de comunicación.