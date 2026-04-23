El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, dio a conocer que el estado contará con una nueva política pública con la que busca convertirse en la primera entidad del país en garantizar cobertura médica universal para niñas y niños inscritos en educación básica.

El programa “Seguro Médico Al Estilo Jalisco” busca beneficiar a 1.6 millones de infantes con una afiliación automática, gratuita y que aplicará para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, sin importar si sus familias cuentan o no con seguridad social como IMSS o ISSSTE.

“Somos el único estado de la República Mexicana donde, para niñas y niños, el transporte público es gratuito, nada más Jalisco, no hay otro estado en la República Mexicana. El día de hoy, estamos presentando este programa que lo que hace es cubrir verdaderamente todos los aspectos de la niñez” Pablo Lemus, gobernador de Jalisco

Seguro Médico Al Estilo Jalisco iniciará en ciclo escolar 2026-2027

El gobernador destacó que esta iniciativa tiene como objetivo eliminar las barreras administrativas y asegurar que ningún menor quede sin atención médica por motivos económicos o por falta de registro en otros sistemas de salud.

Seguro Médico Al Estilo Jalisco beneficiará a 1.6 millones de menores (Cortesía)

La estrategia entrará en vigor para el ciclo escolar 2026-2027 y operará a través de los 634 puntos de atención que integran la red hospitalaria en Jalisco. Asimismo, adelantó que se enviará una iniciativa al Congreso local para dejar establecido por ley tanto este seguro como el transporte gratuito para menores.

Con este esquema, las niñas y niños podrán acceder a servicios médicos mediante el padrón escolar, lo que permitirá una cobertura más amplia y ordenada. El gobierno estatal destacó que este modelo cambia el sistema tradicional de inscripción voluntaria para pasar a uno preventivo y universal.

Jalisco apuesta por la niñez con salud y educación

La presentación del programa se llevó a cabo en el Jardín de Niños “Pablo Neruda” en Zapopan, donde se informó la rehabilitación integral del planten a través del programa “Jalisco con Estrella”, con una inversión superior a 12.8 millones de pesos.

Seguro Médico Al Estilo Jalisco beneficiará a 1.6 millones de menores (Cortesía)

Las obras, realizadas por el Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Jalisco (INFEJAL), incluyeron mejoras en accesibilidad, renovación de instalaciones eléctricas e hidráulicas, sanitarios, techumbres, patios, luminarias y espacios recreativos.

Autoridades estatales señalaron que esta visión busca colocar a la niñez en el centro de las decisiones públicas, con acciones enfocadas en salud, educación e infraestructura escolar.

Seguro Médico Al Estilo Jalisco beneficiará a 1.6 millones de menores (Cortesía)

Con este anuncio, Jalisco busca posicionarse como referente nacional en políticas públicas para la infancia, al garantizar atención médica gratuita y universal para estudiantes de nivel básico.