El presidente municipal de Tlajomulco, Gerardo Quirino Velázquez Chávez, concretó la recuperación y entrega de viviendas en Lomas del Mirador, hoy conocido como Arbolada del Mirador, como parte de una estrategia para transformar zonas con rezago habitacional.

Este proyecto forma parte de una intervención integral que permitió rehabilitar espacios abandonados y generar condiciones adecuadas para que familias vuelvan a habitar la zona.

Gerardo Quirino transforma zonas abandonadas en Tlajomulco

Desde 2025, el gobierno municipal impulsó el Plan Integral de Recuperación de Vivienda, una estrategia basada en mecanismos financieros, administrativos y de coordinación interinstitucional para facilitar la rehabilitación y ocupación de fraccionamientos inconclusos o abandonados.

La intervención permitió fortalecer la infraestructura urbana, impulsar espacios públicos, mejorar la conectividad y garantizar el acceso a servicios de salud, educación y empleo.

Como parte de esta primera etapa, se logró la rehabilitación de 735 viviendas en Arbolada del Mirador, con el objetivo de superar las mil viviendas recuperadas en distintos puntos de la zona.

Pablo Lemus respalda recuperación de viviendas en Tlajomulco

El modelo implementado en Tlajomulco no solo contempla la recuperación física de viviendas, sino también la atención de las causas que originaron su abandono, mediante la creación de entornos funcionales, seguros y con servicios.

Este plan se estructura en cuatro ejes: la recuperación de cartera vencida en coordinación con el Infonavit; la participación de inversión privada; la facilitación de procesos para concluir viviendas; y la condonación de multas y recargos como incentivo para reactivar los espacios.

Con la entrega de Arbolada del Mirador, Tlajomulco avanza en dejar atrás el estigma de zonas abandonadas, conocidas anteriormente como el “Chernobyl mexicano”, para dar paso a comunidades habitables.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció el trabajo coordinado entre autoridades municipales, estatales y federales para lograr la recuperación de estas viviendas.

Asimismo, se destacó que este modelo de intervención podría replicarse en otras regiones del país que enfrentan problemáticas similares de vivienda abandonada.

Tlajomulco recupera más de mil viviendas en Arbolada del Mirador. (CHAFF)

Durante el evento también participaron autoridades de los tres niveles de gobierno, así como representantes del sector privado y organismos de seguridad.

Con estas acciones, el gobierno municipal reafirma su compromiso de impulsar un desarrollo urbano más ordenado, equitativo y con mejores condiciones de vida para las familias.