Madres buscadoras del estado de Jalisco dieron a conocer la localización de restos humanos dentro de una fosa clandestina.

De acuerdo con las Madres buscadoras de Jalisco, la fosa clandestina se halló en un predio de la colonia Las Piedras, en el municipio de El Salto.

Por su parte, Ceci Flores, madre buscadora de Sonora, denunció que el colectivo encontró credenciales en el sitio, por lo que urgió a las autoridades a cumplir con los protocolos de búsqueda.

Madres buscadoras de Jalisco localizan restos de al menos 5 personas en fosa clandestina en El Salto

Integrantes del colectivo Madres buscadoras de Jalisco dieron a conocer que localizaron los restos de al menos 5 personas dentro de una fosa clandestina en el municipio de El Salto.

Ceci Flores manifestó que el hallazgo de las activistas ocurrió durante la tarde noche del sábado 25 de abril, por lo que pernoctaron sin protección de las autoridades en el sitio para resguardar los restos que quedaron expuestos.

Madres buscadoras de Jalisco manifestaron que los restos fueron ubicados dentro de bolsas negras, las cuales estaban semienterradas en un barranco.

Madres buscadoras de Jalisco localizan fosa clandestino en El Salto (@CeciPatriciaF / X)

En su interior estaban distintas partes óseas, además de 5 cráneos que presentaban un avanzado estado de descomposición.

Dentro de las mismas bolsas, el colectivo encontró credenciales de al menos dos personas, las cuales se tratan de:

Identificación escolar del Tecnológico Nacional de México, con el nombre de Karla Janeth González Martínez (reportada como desaparecida desde 2023)

Identificación de la Unión de Transportistas de Carga de Manzanillo, con el nombre de Octavio Arnulfo Cárdenas Sánchez

Ante este hallazgo, Ceci Flores reprochó el actuar de las autoridades estatales y federales, por lo que lanzó un llamado para que cumplan con los protocolos de búsqueda.