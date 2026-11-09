Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, destacó la detención de Rafael “N”, alias “R2”, identificado como uno de los principales líderes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de redes, Ronald Johnson reconoció la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses, particularmente el intercambio de información que llevó al arresto del “R2” en Zapopan.

Ronald Johnson celebra arresto de “R2”, presunto operador del CJNG en Jalisco

El embajador Ronald Johnson celebró la captura del “R2”, señalando que esta se dio gracias a la información proporcionada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Ronald Johnson destaca la captura de “R2”, líder de una célula del CJNG, en Zapopan (Captura de pantalla)

Johnson presumió que el arresto del “R2” es parte de la misión diplomática de Estados Unidos en México para desarticular las redes terroristas y lograr que los responsables rindan cuentas.

Ronald Johnson señaló que las organizaciones delictivas dependen de operar en la clandestinidad, por lo que el uso de inteligencia permite identificar sus estructuras y facilitar acciones para combatirlas.

Retomó las declaraciones de Terry Cole, titular de la DEA, quien destacó la importancia de compartir información estratégica para identificar, combatir y desmantelar organizaciones criminales.

De acuerdo con la información, el operativo federal donde se capturó al “R2” habría permitido el arresto de otras 19 personas también vinculadas a una célula del CJNG en Zapopan, Jalisco.

La detención de Rafael Álvarez Ayala fue notificada por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, quien detalló que el “R2” está ligado a actividades delictivas como tráfico de drogas, extorsión, secuestro y homicidio.