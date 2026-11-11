Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) se manifiestan en la Glorieta de Insurgentes, ubicada en la Ciudad de México.

Los manifestantes marcharon previamente por Paseo de la Reforma para visibilizar sus demandas ante la opinión pública.

Su principal exigencia consiste en la reinserción laboral de los antiguos empleados de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro, los cuales se perdieron en el transcurso de la administración del expresidente Felipe Calderón.

SME se manifiesta en la Glorieta de Insurgentes para exigir recuperación de sus fuentes de trabajo

La marcha está integrada por miembros del SME, la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica (ANUEE) y colectivos de expersonal de la extinta empresa Luz y Fuerza del Centro.

🚨 Electricistas bloquean la Glorieta de Insurgentes en CDMX para exigir la recuperación de sus empleos, perdidos durante el gobierno de Felipe Calderón.



Integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica se… — Azucena Uresti (@azucenau) November 11, 2026

La movilización comenzó alrededor de las 07:30 horas desde la colonia Tabacalera y la sede de la CFE en la intersección de Paseo de la Reforma y Avenida Insurgentes.

Los manifestantes se desplazaron hasta la Glorieta de Insurgentes, frente a las instalaciones de la Secretaría de Energía, bloqueando el paso vehicular y peatonal.

Contemplan retomar Paseo de la Reforma para marchar en dirección al Zócalo capitalino y Palacio Nacional.

Debido a la manifestación hubo cierre en la circulación en la Glorieta de Insurgentes y tramos de Avenida Insurgentes. Se registra suspensión y complicaciones en la Línea 1 del Metrobús.

Agentes de tránsito y autoridades recomiendan utilizar Circuito Interior, Avenida Chapultepec o la calle Rosas Moreno para automovilistas para evitar la zona de congestión.

Y la estación Insurgentes de la Línea 1 del Metro para trayectos en transporte público.

Estas son las demandas principales de SME por las que se manifestaron en la Glorieta de Insurgentes

Los manifestantes exigen recuperar los puestos de trabajo perdidos tras la extinción de Luz y Fuerza del Centro decretada en el gobierno del expresidente Felipe Calderón.

Además de que solicitan una audiencia pública con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a través de la Secretaría de Energía.

Demandan la implementación del programa “Borrón y Cuenta Nueva” para saldar adeudos de energía eléctrica acumulados ante la CFE.

Piden la creación y aplicación de una tarifa social justa para el servicio eléctrico.