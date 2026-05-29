La Fiscalía del Estado de Jalisco desmintió la existencia de un asesino serial de mujeres en Puerto Vallarta, a unos días del Mundial 2026.

“…no existen elementos objetivos ni evidencia científica que permitan establecer la existencia de un agresor serial de mujeres en dicho municipio. Los casos registrados los días 10, 15 y 21 de mayo continúan siendo investigados con estricto apego a los protocolos correspondientes y bajo la perspectiva que cada uno de los hechos requiere; sin embargo, las indagatorias realizadas hasta ahora descartan patrones coincidentes entre los eventos” Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía dijo que los hechos registrados y atribuidos a un supuesto asesino serial no tienen relación entre sí pues tienen circunstancias distintas y causas de muerte diferenciadas.

Así lo dijo ante publicaciones desde Estados Unidos como la de New York Post. Cabe recordar que en Puerto Vallarta, Jalisco, ciudadanos estadounidenses viven y vacacionan todo el año, no solo con motivo de eventos especiales como el Mundial 2026.

Fiscalía de Jalisco descarta coincidencias entre muertes de mujeres en Puerto Vallarta

A pesar de los casos de muertes registradas de mujeres, la Fiscalía de Jalisco aseguró que todos los casos continúan bajo investigación y con protocolos y perspectiva de género.

La Fiscalía descartó coincidencias, aunque la nota de New York Post señala que hay coincidencias en edades de las víctimas que van de los 30 a 35 años y la portación de tatuajes. Los tres casos se dieron en menos de 20 días, el primero de ellos el 10 de mayo.

Las autoridades de Jalisco detallaron las causas de muerte de los tres casos, a fin de reforzar su idea de que no hay patrones coincidentes:

Heridas por objeto punzocortante

Posible envenenamiento

Asfixia por inmersión

Fiscalía de Jalisco pide no difundir información no confirmada ante reportes desde Estados Unidos

La Fiscalía de Jalisco publicó una versión en español otra en ingles ante la publicación de New York Post, ademas de que hizo un llamado a no publicar información no confirmada.

Agregó que las investigaciones siguen abiertas para un total esclarecimiento de los hechos y dar con quienes resulten responsables.