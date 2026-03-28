Una verdadera tragedia se registró en Puerto Vallarta, Jalisco, donde un turista de solo 29 años murió luego de impactarse contra el mar por una falla en su paracaídas.

Los hechos ocurrieron el 26 de marzo, cuando el joven turista se tiró en caída libre desde una avioneta; aunque el salto fue organizado por una empresa local, su paracaídas nunca abrió.

Muere turista en Puerto Vallarta por falla de paracaídas

Cuerpo de turista en Puerto Vallarta fue recuperado en el mar

De acuerdo con reportes, el turista en Puerto Vallarta murió a causa del fuerte impacto contra el mar tras arrojarse desde varios metros de altura, luego de que su paracaídas presentara una falla técnica.

El golpe contra el mar provocó su deceso inmediato, por lo que los elementos de Protección Civil solo pudieron recuperar el cuerpo sin vida del mar; el cual, según reportes, fue localizado frente al Hotel Plaza de Oro.

Según con las primeras indagatorias, la víctima —quien se presume era un turista originario de Guadalajara— habría realizado el salto de forma individual, sin la supervisión de algún instructor.

Muere turista en Puerto Vallarta por falla de paracaídas

Investigan muerte de turista en Puerto Vallarta tras falla de paracaídas

Debido a que el salto fue organizado por una empresa local, la Fiscalía de Jalisco ha iniciado una investigación para deslindar responsabilidades y determinar las causas por las que falló el paracaídas.

Este suceso ocurre en el marco del operativo de seguridad de Semana Santa, destacando la importancia de supervisar las actividades extremas en destinos turísticos de Puerto Vallarta.