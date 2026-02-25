Luis Ernesto Munguía González es un arquitecto y político jalisciense que actualmente se desempeña como Presidente Municipal de Puerto Vallarta para el periodo 2024–2027.

Tras el operativo del 22 de febrero de 2026, que derivó en hechos violentos en distintos puntos del país, Luis Munguía anunció que Puerto Vallarta recupera la tranquilidad luego de permanecer en Código Rojo. Asimismo, informó que se registró saldo blanco.

¿Quién es Luis Munguía?

Originario de Puerto Vallarta y miembro de una familia con profundas raíces en la comunidad, Luis Ernesto Munguía González ha consolidado una trayectoria política sólida.

Antes de asumir la alcaldía, representó al quinto distrito de Jalisco como diputado federal y local, donde destacó por impulsar agendas enfocadas en el desarrollo regional y la sostenibilidad.

Desde el gobierno municipal, promueve una visión que integra el uso de la tecnología, el reordenamiento del tránsito y el mejoramiento de la imagen urbana, ejes que considera fundamentales para preservar la competitividad de Puerto Vallarta como destino turístico de clase mundial.

Luis Ernesto Munguía González, el alcalde de Puerto Vallarta. (luismunguiapv/Instagram )

¿Qué edad tiene Luis Ernesto Munguía González?

Luis Ernesto Munguía González tiene 41 años de edad, nació el 3 de enero de 1985.

¿Luis Ernesto Munguía González tiene pareja?

Luis Ernesto Munguía González mantiene una relación formal con Adary; no obstante, su pareja ha optado por mantener su vida personal en el ámbito privado, alejada del escrutinio público.

¿Qué signo zodiacal es Luis Ernesto Munguía González?

Al haber nacido el 3 de enero, el signo zodiacal de Luis Ernesto Munguía González es Capricornio. De acuerdo con la astrología, este signo se asocia con personalidades disciplinadas, pragmáticas y orientadas a la consecución de metas a largo plazo.

¿Luis Ernesto Munguía González tiene hijos?

Luis Ernesto Munguía y Adary anunciaron en 2025 que estaban en espera de su primer hijo, compartiendo la noticia de esta nueva etapa en su vida personal.

¿Qué estudió Luis Ernesto Munguía González?

Luis Ernesto Munguía González es licenciado en Arquitectura por la Universidad de Guadalajara (UdeG).

¿En qué ha trabajado Luis Ernesto Munguía González?

La trayectoria de Luis Ernesto Munguía González refleja una escala constante en la representación popular: