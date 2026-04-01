La Suprema Corte de Estados Unidos se mostró escéptica ante el intento de Donald Trump de eliminar la ciudadanía por nacimiento para hijos de migrantes, durante una audiencia clave celebrada este miércoles 1 de abril.

De acuerdo con AP News, tanto jueces conservadores como liberales cuestionaron la base constitucional de la orden ejecutiva firmada por Donald Trump al inicio de su segundo mandato.

Pues esta busca negar la ciudadanía automática a niños nacidos en territorio estadounidense de padres indocumentados o con visas temporales.

Suprema Corte estadounidense perfila rechazo a plan de Trump contra ciudadanía por nacimiento

El plan Donald Trump de eliminar la ciudadanía estadounidense a hijos de migrantes o con visas temporales, desafía la Enmienda 14, que ha garantizado por más de un siglo la ciudadanía a prácticamente todas las personas nacidas en Estados Unidos.

Durante los argumentos orales de la Corte Suprema de Estados Unidos, el presidente del tribunal, John Roberts, y el juez Neil Gorsuch, expresaron preocupaciones sobre las implicaciones legales y prácticas de modificar este criterio constitucional, vigente desde 1898.

Corte Suprema podría bloquear negativa de Donald Trump de otorgar ciudadanía por nacimiento a los nacidos en Estados Unidos (J. Scott Applewhite / AP Photo / AP)

De aprobarse la propuesta de Trump, afectaría a más de 250 mil nacimientos en Estados Unidos

La orden de Trump ya había sido bloqueada por tribunales inferiores, que la consideran inconstitucional su propuesta de no dar ciudadanía estadounidense a hijos de migrantes o con visa temporal.

Asimismo, organizaciones civiles han advertido que, de aprobarse, la medida podría afectar a más de 250 mil nacimientos al año en Estados Unidos.

El caso representa uno de los mayores desafíos legales a la política migratoria del mandatario y podría redefinir el concepto de ciudadanía en el país norteamericano.

Se espera que la Suprema Corte de Estados Unidos emita un fallo definitivo antes del verano de 2026 tras revisar la propuesta de Donald Trump y su negativa a otorgar la ciudadanía a recién nacidos de padres migrantes o con visa temporal.