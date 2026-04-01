Donald Trump acudió personalmente a la Corte Suprema de Estados Unidos para presenciar los argumentos orales sobre su orden ejecutiva de enero de 2025, que busca eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento a hijos de padres migrantes o con visas temporales.

Se trata de un hecho histórico, pues sería la primera vez que un presidente en funciones asiste a un caso de tal magnitud.

El debate enfrenta directamente la Enmienda 14 de la Constitución, tras bloqueos previos en tribunales inferiores.

¿Qué propone Trump sobre la ciudadanía por nacimiento?

Donald Trump llevó su ofensiva contra la ciudadanía por nacimiento hasta la Corte Suprema de Estados Unidos, que este 1 de abril analiza un caso que podría redefinir uno de los derechos constitucionales más importantes del país: ciudadanía estadounidense por nacimiento.

La disputa gira en torno a una orden ejecutiva firmada por Trump al inicio de su segundo mandato en 2025, con la que busca negar la ciudadanía automática a hijos de migrantes indocumentados o con estatus temporal nacidos en territorio estadounidense.

El plan del mandatario pretende reinterpretar la Enmienda 14 de la Constitución de Estados Unidos, que desde 1868 establece que toda persona nacida en el país es ciudadana.

Bajo su argumento, este derecho no debería aplicar a hijos de personas sin residencia legal permanente, ya que, según su administración, no estarían “sujetos a la jurisdicción” plena del país.

Donald Trump asiste a la Suprema Corte al ir en contra de la ciudadanía por nacimiento (Tom Brenner / AP Photo / AP)

Suprema Corte de Estados Unidos revisa orden de Trump para limitar ciudadanía por nacimiento

La Suprema Corte aceptó revisar el caso tras múltiples bloqueos en tribunales inferiores, que consideraron la orden de Trump como inconstitucional.

Incluso, el propio Trump acudió personalmente a la audiencia, en un hecho inusual para un presidente en funciones, lo que subraya la relevancia política y legal del caso

El caso podría afectar a cientos de miles de bebés cada año y redefinir el concepto de ciudadanía en Estados Unidos, vigente desde hace más de un siglo.

De acuerdo con expertos, eliminar este derecho podría generar una “subclase” de personas sin ciudadanía, mientras que el gobierno de Trump sostiene que la medida es clave para frenar la migración irregular.

De momento, se espera que el fallo final de la Suprema Corte sobre la propuesta de Donald Trump, se emita en los próximos meses, en una decisión que podría marcar un antes y un después en la política migratoria estadounidense.