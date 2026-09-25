El modelo de Colmenas impulsado por Pablo Lemus comenzó en Zapopan, se extendió a Guadalajara y ahora busca llegar a más municipios de Jalisco como una estrategia para acercar servicios, actividades y oportunidades a las familias.

Estos espacios comunitarios están dirigidos especialmente a zonas que enfrentan condiciones de vulnerabilidad y problemáticas relacionadas con la inseguridad, con una oferta que incluye actividades educativas, culturales, deportivas y de capacitación.

Pablo Lemus inició el modelo de Colmenas en Zapopan

Durante su etapa como presidente municipal de Zapopan, Pablo Lemus impulsó la recuperación de espacios y la creación de centros comunitarios para que niñas, niños, jóvenes y adultos pudieran acceder a distintas actividades dentro de sus propias comunidades.

La primera Colmena abrió sus puertas en Miramar y posteriormente el modelo se extendió a zonas como San Juan de Ocotán y Villa de Guadalupe. El objetivo fue generar espacios de convivencia, recuperar áreas y ofrecer nuevas oportunidades a las familias.

De acuerdo con información atribuida a la Fiscalía del Estado, el Gobierno de Zapopan documentó durante la operación de las primeras Colmenas reducciones en distintos delitos en sus entornos, entre ellos robo a casa habitación, robo a personas, lesiones dolosas y robo al interior de vehículos.

Pablo Lemus impulsa las Colmenas de Zapopan a Guadalajara y todo Jalisco (Cortesía)

Las Colmenas llegan a Guadalajara con Pablo Lemus

Tras la experiencia en Zapopan, Pablo Lemus llevó el modelo a Guadalajara, donde en 2022 abrió la primera Colmena tapatía en Rancho Nuevo. Posteriormente, la estrategia se extendió a otros puntos de la ciudad.

Entre los espacios que actualmente destacan se encuentra la Colmena Agua Azul, que durante su primer año de operación recibió a más de 10 mil asistentes y cuenta con más de 70 talleres y servicios dirigidos a personas de diferentes edades.

En sus instalaciones se desarrollan actividades educativas, culturales, artísticas y deportivas, además de servicios de salud comunitaria y capacitación.

Pablo Lemus busca ampliar las Colmenas a todo Jalisco

Con la ampliación de estos espacios también se incorporaron servicios y áreas como atención psicológica, ludoteca, gimnasio para primeras infancias, salones multidisciplinarios, galería de arte, zonas de activación física y un huerto comunitario.

La propuesta busca que las familias puedan encontrar en un mismo lugar alternativas gratuitas para aprender, convivir, practicar deporte, desarrollar nuevas habilidades y acceder a servicios cerca de sus comunidades.

Ahora, como gobernador de Jalisco, Pablo Lemus busca ampliar el modelo de Colmenas hacia otros municipios del estado, con la intención de mantener la estrategia de recuperación de espacios públicos y acercamiento de oportunidades a las comunidades.

De Zapopan a Guadalajara y ahora a escala estatal, las Colmenas representan la continuidad de un modelo comunitario que busca generar espacios para la convivencia y el desarrollo de las familias de Jalisco.