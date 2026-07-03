El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dice estar listo para los festejos masivos en el estado, derivados del encuentro México vs Inglaterra del Mundial 2026.

Debido a que el próximo domingo 5 de junio se espera una mayor afluencia a la Glorieta La Minerva, el gobernador de Jalisco pide no llevar niños ni personas con discapacidad a los festejos.

Verónica Delgadillo, Presidenta Municipal de Guadalajara, explica que las carreolas y sillas de ruedas pueden obstaculizar el flujo de gente.

Asimismo, vía redes sociales, se hacen algunas recomendaciones:

No llevar a niños ni personas con discapacidad que requieran alto cuidado.

Llegar con horas de anticipación a la Glorieta La Minerva.

Llegar hidratados y con gorras

No portar objetos punzocortantes

Seguir instrucciones de las autoridades

Cuidarse unos a otros

Mantener el orden

Cuidar el espacio público

El próximo domingo 5 de julio viviremos una fecha muy especial, el partido de la Selección Mexicana vs. Inglaterra.



Por eso, en equipo con la Presidenta de Guadalajara, @VeroDelgadilloG, habilitaremos más pantallas alrededor de la Minerva, pero les pedimos su colaboración: no… pic.twitter.com/ujSKGL6Z8R — Pablo Lemus Navarro (@PabloLemusN) July 3, 2026

México vs Inglaterra: Jalisco reforzará operativo de seguridad

Al igual que en CDMX, en Jalisco se instalarán más pantallas alrededor de Glorieta La Minerva a fin de evitar aglomeraciones, así como se reforzará el operativo de seguridad.

Tres mil elementos de la Guardia Nacional, Ejército mexicano, policía estatal, policía metropolitana y autoridades municipales estarán a cargo de garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Jalisco reforzará operativo de seguridad (Cortesía)

No obstante, se pide a la población cuidarse entre sí y cuidar el espacio.

“Las y los invitamos a vivir este día con alegría, en orden y mucho respeto en todos los puntos de celebración, sigamos demostrando que somos la mejor sede y la más mexicana del Mundial” Pablo Lemus. Gobernador de Jalisco

Para disfrutar de la fiesta nacional, el FIFA Fan Festival en Jalisco, ubicado en Plaza de la Liberación en el Centro Histórico de Guadalajara, operará de manera normal.

Así como habrá actividades y festejos en el Centro histórico de Zapopan y en el Auditorio Benito Juárez.