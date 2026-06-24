Jalisco refuerza la prevención y atención de riesgos para niñas, niños y adolescentes (NNA) ante la llegada de visitantes y la realización de eventos masivos como el Mundial de Fútbol 2026.

A través del Sistema DIF Jalisco, en coordinación con UNICEF México, se implementa el Protocolo de Detección, Atención y Derivación de Casos de Desprotección de NNA, una herramienta única en ciudades sede del torneo.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) también participó en la identificación previa de posibles vulneraciones a derechos de la infancia en eventos deportivos de alta afluencia.

Protocolo de PPNNA y DIF Jalisco busca salvaguardar integridad en infancias

El protocolo fue diseñado de forma interinstitucional y contempla mecanismos de detección temprana, atención inmediata y canalización oportuna de casos donde NNA estén en riesgo o hayan sufrido vulneración de derechos.

Además, coordina a personal de dependencias estatales, sistemas DIF municipales y ayuntamientos para prevenir, detectar, atender, canalizar y restituir derechos, con apoyo de la Red de Puntos Focales y los Agentes de Protección Infantil (API).

Previo a su implementación, fueron capacitadas alrededor de 1,500 personas servidoras públicas en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y regiones con alta afluencia turística, incluyendo formación en Derechos Humanos.

Jalisco implementa protocolo de protección infantil en eventos masivos.
Jalisco implementa protocolo de protección infantil en eventos masivos. (mrg)

Ruta de acción para niñas y niños en Jalisco durante eventos masivos

El protocolo se activa en el Estadio Guadalajara, el Fan Fest y en destinos turísticos como Puerto Vallarta, Tequila, Mazamitla, Tapalpa, Ribera de Chapala y Cabo Corrientes.

Los Agentes de Protección Infantil (API) son personal multilingüe que domina idiomas como español, inglés, francés, portugués, japonés, además de lenguas originarias como wixárika, tenek y mixteco, facilitando la atención a visitantes nacionales y extranjeros.

Las rutas de actuación contemplan casos como:

  • Extravío o desaparición de NNA
  • Emergencias médicas pediátricas
  • Consumo de sustancias
  • Trabajo infantil en zonas turísticas o comerciales
  • Trata y explotación sexual infantil
  • Niñez en situación de calle

Como medida preventiva, se implementa la Pulsera de Identificación, entregada antes del ingreso a espacios de concentración masiva, con datos de contacto y salud del menor para facilitar su localización.

API coordina acciones para salvaguardar protección en Jalisco

Los API registran información clave como nombre, edad, estado de salud y datos de contacto de familiares o cuidadores, con el objetivo de agilizar la localización inmediata en caso de separación temporal.

En caso de menores no acompañados, brindan contención emocional, primeros auxilios e hidratación, además de activar protocolos de atención pediátrica cuando sea necesario.

La respuesta prioriza los primeros 20 minutos, considerados fundamentales para la localización de familiares, con apoyo del C5 y otras instancias de seguridad para activar mecanismos de búsqueda inmediata.

Los API operan también en las Sonritecas, espacios móviles seguros ubicados en el Fan Fest, el centro histórico de Guadalajara y Plaza de las Américas, además de las inmediaciones del estadio durante los partidos.

Finalmente, las autoridades estatales subrayan que la prevención inicia en casa, por lo que recomiendan a las familias establecer un plan de acción previo a eventos masivos para reducir riesgos y facilitar la localización en caso de separación.