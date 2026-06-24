Jalisco refuerza la prevención y atención de riesgos para niñas, niños y adolescentes (NNA) ante la llegada de visitantes y la realización de eventos masivos como el Mundial de Fútbol 2026.
A través del Sistema DIF Jalisco, en coordinación con UNICEF México, se implementa el Protocolo de Detección, Atención y Derivación de Casos de Desprotección de NNA, una herramienta única en ciudades sede del torneo.
La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) también participó en la identificación previa de posibles vulneraciones a derechos de la infancia en eventos deportivos de alta afluencia.
Protocolo de PPNNA y DIF Jalisco busca salvaguardar integridad en infancias
El protocolo fue diseñado de forma interinstitucional y contempla mecanismos de detección temprana, atención inmediata y canalización oportuna de casos donde NNA estén en riesgo o hayan sufrido vulneración de derechos.
Además, coordina a personal de dependencias estatales, sistemas DIF municipales y ayuntamientos para prevenir, detectar, atender, canalizar y restituir derechos, con apoyo de la Red de Puntos Focales y los Agentes de Protección Infantil (API).
Previo a su implementación, fueron capacitadas alrededor de 1,500 personas servidoras públicas en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y regiones con alta afluencia turística, incluyendo formación en Derechos Humanos.
Ruta de acción para niñas y niños en Jalisco durante eventos masivos
El protocolo se activa en el Estadio Guadalajara, el Fan Fest y en destinos turísticos como Puerto Vallarta, Tequila, Mazamitla, Tapalpa, Ribera de Chapala y Cabo Corrientes.
Los Agentes de Protección Infantil (API) son personal multilingüe que domina idiomas como español, inglés, francés, portugués, japonés, además de lenguas originarias como wixárika, tenek y mixteco, facilitando la atención a visitantes nacionales y extranjeros.
Las rutas de actuación contemplan casos como:
- Extravío o desaparición de NNA
- Emergencias médicas pediátricas
- Consumo de sustancias
- Trabajo infantil en zonas turísticas o comerciales
- Trata y explotación sexual infantil
- Niñez en situación de calle
Como medida preventiva, se implementa la Pulsera de Identificación, entregada antes del ingreso a espacios de concentración masiva, con datos de contacto y salud del menor para facilitar su localización.
API coordina acciones para salvaguardar protección en Jalisco
Los API registran información clave como nombre, edad, estado de salud y datos de contacto de familiares o cuidadores, con el objetivo de agilizar la localización inmediata en caso de separación temporal.
En caso de menores no acompañados, brindan contención emocional, primeros auxilios e hidratación, además de activar protocolos de atención pediátrica cuando sea necesario.
La respuesta prioriza los primeros 20 minutos, considerados fundamentales para la localización de familiares, con apoyo del C5 y otras instancias de seguridad para activar mecanismos de búsqueda inmediata.
Los API operan también en las Sonritecas, espacios móviles seguros ubicados en el Fan Fest, el centro histórico de Guadalajara y Plaza de las Américas, además de las inmediaciones del estadio durante los partidos.
Finalmente, las autoridades estatales subrayan que la prevención inicia en casa, por lo que recomiendan a las familias establecer un plan de acción previo a eventos masivos para reducir riesgos y facilitar la localización en caso de separación.