Jalisco refuerza la prevención y atención de riesgos para niñas, niños y adolescentes (NNA) ante la llegada de visitantes y la realización de eventos masivos como el Mundial de Fútbol 2026.

A través del Sistema DIF Jalisco, en coordinación con UNICEF México, se implementa el Protocolo de Detección, Atención y Derivación de Casos de Desprotección de NNA, una herramienta única en ciudades sede del torneo.

La Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA) también participó en la identificación previa de posibles vulneraciones a derechos de la infancia en eventos deportivos de alta afluencia.

Protocolo de PPNNA y DIF Jalisco busca salvaguardar integridad en infancias

El protocolo fue diseñado de forma interinstitucional y contempla mecanismos de detección temprana, atención inmediata y canalización oportuna de casos donde NNA estén en riesgo o hayan sufrido vulneración de derechos.

Además, coordina a personal de dependencias estatales, sistemas DIF municipales y ayuntamientos para prevenir, detectar, atender, canalizar y restituir derechos, con apoyo de la Red de Puntos Focales y los Agentes de Protección Infantil (API).

Previo a su implementación, fueron capacitadas alrededor de 1,500 personas servidoras públicas en municipios del Área Metropolitana de Guadalajara y regiones con alta afluencia turística, incluyendo formación en Derechos Humanos.

Jalisco implementa protocolo de protección infantil en eventos masivos. (mrg)

Ruta de acción para niñas y niños en Jalisco durante eventos masivos

El protocolo se activa en el Estadio Guadalajara, el Fan Fest y en destinos turísticos como Puerto Vallarta, Tequila, Mazamitla, Tapalpa, Ribera de Chapala y Cabo Corrientes.

Los Agentes de Protección Infantil (API) son personal multilingüe que domina idiomas como español, inglés, francés, portugués, japonés, además de lenguas originarias como wixárika, tenek y mixteco, facilitando la atención a visitantes nacionales y extranjeros.

Las rutas de actuación contemplan casos como:

Extravío o desaparición de NNA

Emergencias médicas pediátricas

Consumo de sustancias

Trabajo infantil en zonas turísticas o comerciales

Trata y explotación sexual infantil

Niñez en situación de calle

Como medida preventiva, se implementa la Pulsera de Identificación, entregada antes del ingreso a espacios de concentración masiva, con datos de contacto y salud del menor para facilitar su localización.

API coordina acciones para salvaguardar protección en Jalisco

Los API registran información clave como nombre, edad, estado de salud y datos de contacto de familiares o cuidadores, con el objetivo de agilizar la localización inmediata en caso de separación temporal.

En caso de menores no acompañados, brindan contención emocional, primeros auxilios e hidratación, además de activar protocolos de atención pediátrica cuando sea necesario.

La respuesta prioriza los primeros 20 minutos, considerados fundamentales para la localización de familiares, con apoyo del C5 y otras instancias de seguridad para activar mecanismos de búsqueda inmediata.

Los API operan también en las Sonritecas, espacios móviles seguros ubicados en el Fan Fest, el centro histórico de Guadalajara y Plaza de las Américas, además de las inmediaciones del estadio durante los partidos.

Finalmente, las autoridades estatales subrayan que la prevención inicia en casa, por lo que recomiendan a las familias establecer un plan de acción previo a eventos masivos para reducir riesgos y facilitar la localización en caso de separación.