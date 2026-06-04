A ocho días del inicio del Mundial 2026, Jalisco se declaró listo para recibir a millones de visitantes bajo el lema “Jalisco es México”.

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman Hirsch, presentó una estrategia que combina deporte y cultura, con una agenda que incluye Fan Fest en Guadalajara, más de 50 conciertos y experiencias en Pueblos Mágicos.

Con embajadores como Checo Pérez, Lorena Ochoa y Ximena Sariñana, la campaña busca posicionar a Jalisco como estandarte cultural y turístico de México.

La apuesta de Jalisco para convertirse en la sede más mexicana del Mundial (Tomada de video)

Jalisco es México: Oferta turística y cultural sin precedentes

Con la expectativa de recibir entre 2 y 2.5 millones de visitantes adicionales durante el Mundial 2026, la ciudad de Guadalajara y todo el estado han sido intervenidos para ofrecer una experiencia integral.

Del 11 al 18 de julio, la sede albergará encuentros de selecciones de talla internacional como España, Colombia, Uruguay, República de Corea y República Checa.

La apuesta de Jalisco para convertirse en la sede más mexicana del Mundial (SDPnoticias)

Para acompañar la actividad deportiva, se ha diseñado una agenda que incluye:

Un Fan Fest masivo en el centro histórico de Guadalajara.

Más de 50 conciertos, con la participación de figuras como Alejandro Fernández y Maná.

Actividades culturales y gastronómicas en seis de los 12 Pueblos Mágicos del estado.

El uso de “La Chula”, una herramienta de inteligencia artificial para facilitar los desplazamientos de los turistas.

Un “Pasaporte Mundialista” con 39 experiencias únicas que abarcan desde la Ruta del Tequila hasta zonas arqueológicas y las playas de Puerto Vallarta.

Jalisco es México: Embajadores de talla mundial

La campaña se apoya en el prestigio de más de 20 embajadores actuales, con la meta de alcanzar más de 60, quienes representan el “estilo Jalisco” en diversos ámbitos.

Entre los rostros que encabezan este esfuerzo se encuentran deportistas como Checo Pérez y Lorena Ochoa; artistas como Paty Cantú e Isaac Hernández; y figuras del cine como Manuel García-Rulfo.

“Jalisco es México porque los ídolos que representan al país en el mundo son jaliscienses”, afirmó la secretaria Michelle Fridman Hirsch.

Jalisco es México es un proyecto con visión de futuro

A diferencia de otras promociones temporales, “Jalisco es México” ha sido concebida como una campaña orgánica y viva que se mantendrá vigente por lo menos durante los próximos cinco años.

El objetivo es que la derrama económica y la visibilidad internacional beneficien a todos los municipios de Jalisco, desde la Costa Alegre hasta San Sebastián del Oeste, mostrando que la esencia de México vive en cada rincón del estado.