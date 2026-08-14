El secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez, informó la detención de 7 personas, a quienes se les incautaron 650 dosis de droga, por su presunta participación en la extorsión a bares en Acoxpa, alcaldía Coyoacán.

Los detenidos también fueron identificados como presuntos distribuidores de droga en la zona. Sus nombres son:

Sheyla Michelle Rogelio Sebastián José Ramón María Alejandra Roberto Claudia

Su aprehensión se logró luego de que agentes de los tres niveles de gobierno realizaran dos cateos en inmuebles ubicados en las colonias Carmen Serdán y CTM Culhuacán Séptima Sección.

Detienen a 7 por extorsión a bares en Acoxpa; aseguran más de 650 dosis de droga (Especial)

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En redes sociales, Pablo Vázquez dio a conocer que los 7 detenidos supuestamente pertenecen a una célula criminal dedicada a extorsionar bares de la calzada Acoxpa y a vender drogas en la zona.

El primer operativo se realizó en un inmueble de la calle Andador María Luisa Martínez, en la colonia Carmen Serdán, donde fue detenida una mujer de 25 años en posesión de:

166 dosis de posible cocaína

100 envoltorios de aparente mariguana

1 arma de fuego larga

3 cartuchos útiles en el cargador

1 teléfono celular

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La segunda intervención tuvo lugar en una casa de la calle Conchita Urquiza, en la Unidad Habitacional CTM Culhuacán Séptima Sección, donde arrestaron a cuatro hombres de 62, 52 y 21 años, junto con dos mujeres de 56 y 53 años.

En este inmueble se localizaron:

100 dosis de posible metanfetamina

115 dosis de probable cocaína

50 gramos de esta misma sustancia

170 dosis de aparente mariguana

8 teléfonos celulares

En total, las autoridades informaron sobre el decomiso de 651 dosis de presuntas drogas, junto con un arma de fuego, cartuchos y teléfonos móviles relacionados a actividades delictivas.