Jalisco fue distinguido como Mejor Destino Internacional 2026 en los Premios Condé Nast Traveler España, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria turística mundial, consolidando su presencia entre los destinos más atractivos y competitivos del planeta.

La distinción fue otorgada por los lectores de Condé Nast Traveler España, una de las publicaciones especializadas en viajes, turismo y estilo de vida con mayor influencia a nivel internacional, quienes reconocieron la riqueza cultural, gastronómica y natural que distingue a la entidad.

Jalisco fue distinguido como Mejor Destino Internacional 2026 en los Premios Condé Nast Traveler España. (cortesía)

Jalisco destaca por su diversidad turística

La Secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, afirmó que este reconocimiento confirma el lugar que ocupa el estado entre los destinos más admirados del mundo y fortalece la proyección internacional de la entidad.

Señaló que el galardón representa también un respaldo a la estrategia de promoción turística impulsada por la Secretaría de Turismo de Jalisco, enfocada en ampliar la presencia del estado en mercados estratégicos de Europa, Norteamérica y otras regiones con alto potencial de crecimiento.

Uno de los principales atributos que posicionaron a Jalisco como Mejor Destino Internacional 2026 es la diversidad de experiencias que ofrece a los visitantes.

Guadalajara se mantiene como un referente cultural, creativo y de negocios; Puerto Vallarta continúa entre los destinos de playa más reconocidos a nivel global; mientras que Tequila proyecta internacionalmente uno de los símbolos más representativos de México.

A estos atractivos se suman Costalegre, consolidado como un corredor turístico de clase mundial en el Pacífico mexicano, así como los 12 Pueblos Mágicos de Jalisco, que enriquecen la oferta turística con historia, tradiciones y experiencias auténticas.

Jalisco fue distinguido como Mejor Destino Internacional 2026 en los Premios Condé Nast Traveler España. (cortesía)

Secretaría de Turismo de Jalisco fortalece promoción global

La Secretaría de Turismo de Jalisco ha impulsado una estrategia enfocada en posicionar al estado como una de las principales puertas de entrada para conocer la cultura, la hospitalidad y las tradiciones mexicanas.

La riqueza gastronómica, el mariachi, las expresiones artísticas, los eventos internacionales y la conectividad aérea han contribuido a fortalecer el atractivo turístico de la entidad durante todo el año.

Jalisco fue distinguido como Mejor Destino Internacional 2026 en los Premios Condé Nast Traveler España. (cortesía)

Jalisco aprovecha proyección internacional rumbo a la FIFA 2026

La Secretaria de Turismo de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, destacó que este reconocimiento llega en un momento clave para la entidad, ya que Jalisco será una de las sedes protagonistas de la Copa Mundial 2026.

La funcionaria subrayó que el premio refleja el trabajo conjunto de empresarios, prestadores de servicios turísticos, autoridades y ciudadanos que contribuyen diariamente al fortalecimiento del sector turístico.

Con este reconocimiento internacional, Jalisco reafirma su liderazgo turístico en América Latina y fortalece su posicionamiento como uno de los destinos más valorados por viajeros de todo el mundo.