La firma Deloitte informó que Jalisco generará una derrama económica cercana a los 6 mil 900 millones de pesos con la realización del Mundial 2026.

El estudio señala que Guadalajara será sede de cuatro partidos, lo que la convertirá en un punto clave para la actividad económica, tanto en los estadios como en espacios alternos como el Fan Fest, comercios y zonas de convivencia.

Mundial 2026 impulsará economía y empleo en Jalisco

Se prevé la generación de más de 15 mil empleos temporales en el estado, de los cuales alrededor de 9 mil serían directos, mientras que el resto correspondería a empleos indirectos e inducidos.

Estos empleos derivarán de la actividad comercial y de servicios que se detonará durante el evento. Asimismo, se estima que el Mundial aportará un crecimiento adicional a la economía estatal en 2026, al elevar la tasa proyectada de 1.88% a 2.26%, lo que representa un impulso de 0.37 puntos porcentuales.

Uno de los aspectos más relevantes es que el beneficio económico no dependerá exclusivamente de los asistentes a los partidos. Una parte importante de la derrama provendrá del consumo generado fuera de los estadios, especialmente en sectores como hospedaje, alimentos, transporte, entretenimiento y comercio.

Mundial 2026 dejaría derrama de 6,900 mdp en Jalisco. (Cortesía)

Visitantes nacionales impulsarán el consumo en Jalisco durante el Mundial 2026

En cuanto al perfil de los visitantes, se proyecta que la mayoría serán nacionales. De los más de 800 mil turistas estimados en el país, más de la mitad corresponderían a viajeros locales, lo que refuerza el papel del mercado interno en la dinámica económica del evento.

El reporte también destaca que las micro, pequeñas y medianas empresas (pymes) tendrán una participación relevante, principalmente en la cadena de proveeduría y servicios vinculados al Mundial, donde podrán integrarse a la oferta comercial en actividades como el Fan Fest.

A nivel nacional, Deloitte estima que el impacto económico del Mundial alcanzará los 2 mil 730 millones de dólares y generará más de 112 mil empleos temporales. En este contexto, Jalisco se posiciona como una de las entidades con mayor beneficio esperado, solo por debajo de la Ciudad de México.