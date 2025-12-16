Michelle Fridman Hirsch es una funcionaria pública mexicana con una sólida trayectoria en el sector turístico y cultural.

De 2018 a 2024 encabezó la Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (SEFOTUR), periodo en el que impulsó una estrategia de promoción innovadora con resultados destacados en derrama económica y posicionamiento internacional.

Desde el 6 de diciembre de 2024 se desempeña como secretaria de Turismo de Jalisco, cargo al que fue convocada por el gobernador Pablo Lemus Navarro.

¿Quién es Michelle Fridman Hirsch?

Michelle Fridman inició su carrera profesional en la industria musical y cultural. Trabajó en disqueras independientes y en 2006 se integró a Putumayo World Music, una reconocida compañía discográfica con sede en Nueva York, donde fungió como Directora de Relaciones Públicas y Marketing para Latinoamérica.

Esa experiencia le permitió vincular la promoción cultural con el turismo, enfoque que marcó su perfil profesional. En 2018 fue nombrada secretaria de Fomento Turístico de Yucatán por el entonces gobernador Mauricio Vila Dosal, cargo desde el cual fortaleció la colaboración con el sector privado, promovió la diversificación de productos turísticos y posicionó al estado como un referente nacional e internacional.

Los resultados obtenidos en Yucatán derivaron en su incorporación, en 2024, al gabinete del gobierno de Jalisco como secretaria de Turismo. En esta nueva etapa ha priorizado estrategias de sostenibilidad, inclusión, promoción regional y medidas orientadas a mejorar la seguridad y la experiencia de los visitantes nacionales y extranjeros.

¿Qué edad tiene Michelle Fridman Hirsch?

Michelle Fridman Hirsch nació el 16 de febrero de 1982, por lo que en 2025 tiene 43 años de edad.

¿Michelle Fridman Hirsch tiene pareja?

Michelle Fridman Hirsch ha hecho pública su relación sentimental a través de redes sociales. En 2020 compartió imágenes junto a su novia durante la celebración del Día de la Familia.

¿Qué signo zodiacal es Michelle Fridman Hirsch?

Michelle Fridman Hirsch es Acuario, signo asociado con el pensamiento crítico, la innovación y el compromiso social.

¿Michelle Fridman Hirsch tiene hijos?

Michelle Fridman Hirsch no ha hecho pública información sobre hijos. En entrevistas ha señalado que, de ser madre, le gustaría que sus hijos crecieran viajando, al considerar que el turismo y la cultura amplían la formación personal.

¿Qué estudió Michelle Fridman Hirsch?

Michelle Fridman Hirsch cuenta con formación en música, literatura y humanidades. Estudió en la Academia Fermatta y en el Berklee College of Music en Boston, además de cursar Literatura Latinoamericana en la Universidad Latinoamericana.

¿En qué ha trabajado Michelle Fridman Hirsch?

Michelle Fridman Hirsch ha desarrollado una trayectoria profesional que combina cultura, comunicación y gestión turística: