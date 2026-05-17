Ante la alta afluencia de personas prevista en los cementerios de la ciudad, el municipio de Monterrey puso en marcha un operativo especial de limpieza, mantenimiento y seguridad en los panteones municipales.

Las acciones incluyeron trabajos de deshierbe, retiro de basura, limpieza de pasillos, reparación de luminarias y mantenimiento general, con el objetivo de mejorar la imagen de los recintos y facilitar la movilidad de quienes acuden a visitar a sus seres queridos.

Monterrey despliega operativo de seguridad y apoyo vial en panteones

De manera simultánea, el municipio activó un dispositivo de seguridad y apoyo vial con la participación de elementos de Protección Civil, Policía y Tránsito, además de personal de Servicios Públicos, para atender cualquier incidente y agilizar la circulación vehicular en las inmediaciones de los cementerios.

El operativo contempla vigilancia permanente, atención prehospitalaria, suministro de agua y orientación a visitantes, priorizando la seguridad y comodidad de las familias durante su estancia.

Las autoridades señalaron que estas medidas también buscan prevenir riesgos y mantener el orden en una de las temporadas con mayor concurrencia en los panteones municipales.

Monterrey fortalece mantenimiento en espacios públicos municipales

El gobierno municipal destacó que esta estrategia forma parte de las acciones permanentes para conservar en buen estado los espacios públicos y garantizar servicios eficientes durante jornadas de alta demanda.

Con este tipo de operativos, Monterrey refuerza la atención en instalaciones municipales y mantiene labores enfocadas en ofrecer entornos limpios, seguros y dignos para las familias regiomontanas.