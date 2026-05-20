En Tlaxcala, agentes de la Policía de Investigación de la CDMX detuvieron a Renat “N”, alias “El Daza“, señalado como el presunto líder de la UJ40 vinculada a La Unión Tepito.

La vigilancia técnica y las pruebas digitales permitieron localizarlo en Yauhquemehcan, donde se escondía y mantenía su centro de operaciones PDI

En un comunicado oficial, se informó que las investigaciones de la Fiscalía de la CDMX permitieron establecer la probable participación de “El Daza” en extorsiones a comerciantes del Centro Histórico y Tepito.

La reciente detención de El Daza se suma a otras anteriores, ya que Renat “N” fue arrestado el 27 de agosto de 2022 por quinta vez, a sus 32 años, en posesión de un arma, drogas y de un auto deportivo.

El Daza (FGR)

El Daza ya había sido detenido en posesión de armas, cartuchos y drogas

Fuentes oficiales informaron que El Daza fue detenido en el municipio de Yauhquemehcan, en el estado de Tlaxcala, el 19 de mayo.

Sin embargo, en el 2025 ya había sido detenido en un operativo en la alcaldía Venustiano Carranza donde policías le aseguraron:

un arma de fuego corta

un cargador y siete cartuchos útiles

19 dosis de crystal

83 envoltorios de cocaína

una bolsa con aproximadamente medio kilo de marihuana

Según las investigaciones, personas bajo el mando de El Daza supuestamente realizaban amenazas y exigencias económicas para intimidar a las víctimas de extorsión.

Balacera en Tepito (Redes sociales)

Así opera UJ40, organización liderada por El Daza

La investigación también señala que personas relacionadas con la UJ40 repartían tarjetas con números telefónicos de El Daza o “El Dazza de la U” para intimidar y exigir pagos a los comerciantes.

El caso empezó a investigarse y la Fiscalía de la CDMX pidió y consiguió de un juez de control la orden de arresto por el delito de asociación delictuosa agravada para detenerlo.