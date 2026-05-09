La Fiscalía General de la República (FGR) realizó pruebas de ADN a familiares con personas desaparecidas en Guadalajara, Jalisco, por el caso del Rancho Izaguirre.

De acuerdo con lo dado a conocer, es la segunda jornada de toma de muestras de ADN para compararlas con los hallazgos del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Hasta el momento y a más de un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, dedicado al reclutamiento y presuntamente al exterminio, no se han identificado los restos encontrados en el lugar.

Sin embargo y como declararon familiares de desaparecidos de Jalisco y otros estados, se identificaron varias prendas que eran portadas por las víctimas directas del reclutamiento forzado.

Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco (Fiscalía del Estado de Jalisco)

Caso Rancho Izaguirre: FGR realiza pruebas de ADN a familiares de desaparecidos

Familiares de algunos de los 133 mil 873 desaparecidos en México informaron a EFE la segunda jornada de toma de muestras de parte de la Fiscalía para cotejar con los hallazgos del Rancho Izaguirre.

Los familiares acudieron a dicha jornada que se lleva en conjunto con universidades y Asociación de Investigadores Forenses para facilitar la identificación del ADN.

A la jornada de pruebas de ADN acudieron ocho colectivos de Guanajuato y Jalisco, como Guerreros Buscadores, por lo que se estima que las tomas se realizaron a al menos 100 personas.

La jornada fue acordada por los propios familiares y colectivos de Jalisco con la fiscal especializada de personas desparecidas de la FGR, Adriana Lizárraga, en su última reunión.

Tal como declararon dos madres buscadoras de Guanajuato y Jalisco, hay indicios de que sus familiares desaparecidos estuvieron en el Rancho Izaguirre, tras reconocer una prenda de las fotos que circularon.

Referente a los objetos encontrados en el Rancho Izaguirre, entre mochilas, zapatos y prendas, los familiares confirmaron que fueron trasladados a la Ciudad de México (CDMX).