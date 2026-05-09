La Fiscalía General de la República (FGR) realizó pruebas de ADN a familiares con personas desaparecidas en Guadalajara, Jalisco, por el caso del Rancho Izaguirre.

De acuerdo con lo dado a conocer, es la segunda jornada de toma de muestras de ADN para compararlas con los hallazgos del Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco.

Hasta el momento y a más de un año del hallazgo del Rancho Izaguirre, dedicado al reclutamiento y presuntamente al exterminio, no se han identificado los restos encontrados en el lugar.

Sin embargo y como declararon familiares de desaparecidos de Jalisco y otros estados, se identificaron varias prendas que eran portadas por las víctimas directas del reclutamiento forzado.

Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco
Rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco (Fiscalía del Estado de Jalisco)

Caso Rancho Izaguirre: FGR realiza pruebas de ADN a familiares de desaparecidos

Familiares de algunos de los 133 mil 873 desaparecidos en México informaron a EFE la segunda jornada de toma de muestras de parte de la Fiscalía para cotejar con los hallazgos del Rancho Izaguirre.

Los familiares acudieron a dicha jornada que se lleva en conjunto con universidades y Asociación de Investigadores Forenses para facilitar la identificación del ADN.

A la jornada de pruebas de ADN acudieron ocho colectivos de Guanajuato y Jalisco, como Guerreros Buscadores, por lo que se estima que las tomas se realizaron a al menos 100 personas.

La jornada fue acordada por los propios familiares y colectivos de Jalisco con la fiscal especializada de personas desparecidas de la FGR, Adriana Lizárraga, en su última reunión.

Tal como declararon dos madres buscadoras de Guanajuato y Jalisco, hay indicios de que sus familiares desaparecidos estuvieron en el Rancho Izaguirre, tras reconocer una prenda de las fotos que circularon.

Referente a los objetos encontrados en el Rancho Izaguirre, entre mochilas, zapatos y prendas, los familiares confirmaron que fueron trasladados a la Ciudad de México (CDMX).