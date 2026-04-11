El Colectivo Guerreros Buscadores regresó al Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, donde reportó importantes avances en materia de recuperación de restos óseos.

“Ayer volvimos a entrar en el rancho y, aunque el dolor persiste, hay avances reales en la recuperación de restos humanos” Colectivo Guerreros Buscadores

A un día de regresar al Rancho Izaguirre en compañía de elementos de la FGR,el Colectivo Guerreros Buscadores señaló que en la zona se han localizado y recuperado molares, placas y diversas evidencias óseas.

Lo más importante de todo esto, señaló el colectivo, es que esto confirmaría sus denuncias en cuanto a:

Reclutamiento forzado

Muertes

Modus operandi

Colectivo Guerreros Buscadores regresa a Rancho Izaguirre y reporta avances (Colectivo Guerreros Buscadores)

Cantidad de restos localizados es mucho mayor que la del año pasado: Colectivo Guerreros Buscadores

En sus redes sociales, el Colectivo Guerreros Buscadores informó que se abrió un tanque séptico, a una profundidad de unos 80 centímetros, en el que se encontraron numerosos restos humanos.

El grupo de buscadores destacó que, en esta ocasión, la cantidad de restos localizados es mucho mayor que la del año pasado, cuando se reportaron hallazgos de ropa, zapatos, cuadernos y credenciales.

A decir del Colectivo Guerreros Buscadores, estos hallazgos en el Rancho Izaguirre demostrarían la verdadera magnitud de lo ocurrido en este lugar atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Agregó que los hallazgos de restos humanos son solo el inicio, pues aún hay zonas para intervenir en las profundidades de la propiedad, con puntos de interés que alcanzan profundidades entre 2,5 y 3 metros.

Interior del Rancho Izaguirre del CJNG en Teuchitlán. (cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Restos en Rancho Izaguirre son sometidos a pruebas de ADN

Hasta ahora, el Colectivo Guerreros Buscadores dijo que se han obtenido entre 95 y 98 muestras únicas de ADN, que se compararán con familias que han identificado ropa encontrada dentro del Rancho Izaguirre.

Se destaca que, como resultado de estos hechos, 47 personas han sido detenidas y más de 70 jóvenes han sido recuperados durante registros en granjas relacionadas al Rancho Izaguirre.