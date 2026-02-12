Un video se ha hecho viral en las redes sociales, en donde exhibe a la regidora de Movimiento Ciudadano Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez de Ocotlán, Jalisco, quien carga y golpea a un mono araña encadenado durante un evento cultural el pasado 11 de febrero.

Cabe recordar que el mono araña es un animal que figura como una especie en peligro de extinción en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Video de regidora de MC con mono araña desata la indignación en redes sociales

A través de las redes sociales se viralizó el video de la regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez de Ocotlán, Jalisco de Movimiento Ciudadano, a quien se le mostró cargando y golpeando a un mono araña durante un evento cívico.

Cabe recordar que además de estar en la lista roja y ser considerado una especie en peligro de extinción, también tenerlo como mascota es delito federal con multas y decomiso por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).

Es por eso que los usuarios en redes no solo han desatado críticas hacia Villarruel Gutiérrez, sino que también han hecho un llamado a investigar el maltrato y destituir a la funcionaria.

Sin embargo, la regidora salió a aclarar en sus redes sociales que el mono araña no es de ella:

“Durante el evento vi que uno de los asistentes traía un mono. En ese momento, por el cariño que siempre he tenido por los animales, se me hizo fácil acercarme, interactuar con él y cargarlo por un momento. Hoy, con más calma, reconozco que no fue una acción correcta, sobre todo en un evento público.” Silvia Ileana Villarruel

Regidora Silvia Iliana Villarruel se pronuncia sobre el mono araña, especie en peligro de extinción (Silvia Iliana Villarruel / Facebook)

De momento no se ha sabido más sobre la situación del mono araña, quién es el dueño o si es que la PROFEPA intervendrá en el caso ocurrido en Jalisco.