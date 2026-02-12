Silvia Iliana Villarruel, regidora por Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Jalisco, se ha hecho viral tras ser exhibida cargando y golpeando a un mono araña durante un evento público, especie en peligro de extinción; es por eso que te damos detalles de quién es como:

Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez es una política municipal de Ocotlán, Jalisco, quien actualmente funge como regidora por el partido Movimiento Ciudadano dentro del ayuntamiento para el período 2024–2027.

En su rol dentro del Cabildo, se ha caracterizado por participar activamente en discusiones sobre transparencia presupuestaria, el análisis de sueldos de los trabajadores del Ayuntamiento y la creación de normatividad municipal.

No existe información pública que precise la fecha de nacimiento o edad exacta de Silvia Iliana Villarruel.

Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Jalisco (Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez / Facebook )

No hay datos públicos confirmados sobre si la regidora Silvia Iliana Villarruel tiene esposo o su estado civil actual.

Al no contar con su fecha de nacimiento, no es posible determinar su signo zodiacal.

No hay registros públicos del Ayuntamiento de Ocotlán que mencionen si la regidora Silvia Iliana Villarruel tiene hijos.

De acuerdo con las listas de nómina y el directorio del Ayuntamiento, a la regidroa Silvia Iliana Villarruel se le identifica con el título abreviado de “C.” (Ciudadana) en diversos documentos de asistencia a sesiones de cabildo.

Hasta el momento, no se ha publicado una cédula profesional o grado académico específico en el portal de transparencia municipal de Ocotlán que detalle su formación educativa o universitaria.

Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Jalisco (Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez / Facebook )

De acuerdo a algunos medios, Silvia Iliana Villarruel figura como regidora en la actual administración municipal (2024–2027), pero también

Ha tenido participación Política al formar parte de las planillas de Movimiento Ciudadano en el estado de Jalisco , participando en procesos internos y campañas municipales.

Ha tenido una labor en Cabildo en la Comisión de Hacienda y Recaudación, donde ha cuestionado la estructura de sueldos y la distribución del presupuesto municipal para el periodo 2024-2027.

Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez, regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Jalisco (Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez / Facebook )

La regidora Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez se ha visto envuelta en polémica al ser captada con un mono araña, una especie protegida y en peligro de extinción.

Esto ocurrió durante un evento cultural en la Casa de la Cultura en Ocotlán, Jalisco; en los videos que ya se han hecho virales en redes sociales, se puede ver cómo intenta controlar al animal con unos manotazos, lo que provocó indignación en redes sociales.

“Durante el evento vi que uno de los asistentes traía un mono. En ese momento, por el cariño que siempre he tenido por los animales, se me hizo fácil acercarme, interactuar con él y cargarlo por un momento. Hoy, con más calma, reconozco que no fue una acción correcta, sobre todo en un evento público.” Silvia Iliana Villarruel Gutiérrez

Posteriormente Villarruel aseguró en sus redes sociales que el mono no era su mascota, sino de un asistente al evento, y que solo quiso interactuar con él por el “cariño hacia los animales”.

Aunque dicha acción siguió siendo criticada por usuarios y especialistas debido a que tener o manipular un mono araña sin permiso puede constituir un delito federal.