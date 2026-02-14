La regidora de Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Silvia Iliana Villarruel, presentó su renuncia a dicho cargo tras polémica por video con mono araña.

Silvia Iliana Villarruel fue captada en un evento con un espécimen de mono araña, el cual se encuentra en peligro de extinción por lo que no puede ser mascota, ya que incurre en delito federal.

Silvia Iliana Villarruel presentó su renuncia como regidora de Ocotlán tras ser captada con mono araña

Fue mediante sus redes sociales que Silvia Iliana Villarruel aceptó la indignación y enojo que provocó el verla con un mono araña, por lo cual decidió separarse del cargo como regidora de manera inmediata.

Acorde con lo escrito, Silvia Iliana Villarruel reconoció que cometió un error al interactuar con fauna silvestre que no es de su propiedad, un hecho que no debió pasar y el cual lamenta.

Silvia Iliana Villarruel renunció tras ser vista con mono araña (Captura de pantalla)

Y aunque Siliva Iliana Villarruel no lo minimiza ni justifica, el acto debe tener consecuencias, por lo cual, asumirá su responsabilidad y el debido proceso en su contra.

La ahora exregidora también se disculpó con quienes se hayan sentido molestos o decepcionados, ya que repitió, se equivocó y están en su derecho a exigir su responsabilidad por verla con un mono araña.

Silvia Iliana Villarruel finalizó su escrito con la afirmación de que su actual prioridad es que se haga lo correcto y que el interactuar con fauna silvestre no se vuelva a repetir .

Silvia Iliana Villarreal enfrentará proceso por ser captada con mono araña

En la misma publicación, Silvia Iliana Villarruel también habló sobre el proceso en su contra que emprendió la Profepa por haber sido captada con una especie en peligro de extinción.

La integrante de Movimiento Ciudadano afirmó que dará la cara durante todo el proceso y que ya rindió su declaración ante las autoridades, con quienes está colaborando de manera absoluta.

Silvia Iliana Villarruel agregó que proporcionará a las autoridades toda la información que le requieran para el esclarecimiento de los hechos, por lo cual, confía que el asunto se resuelva conforme a derecho.