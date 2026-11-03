El Gobierno Federal presentó la “Estrategia de Desaceleración del Sobrepeso y la Obesidad en México”, con la que busca identificar diversos factores biológicos, sociales y ambientales vinculados a esta condición, a fin de diseñar mejores políticas públicas y de salud.

Actualmente, el 70% de la población adulta presenta un peso superior al recomendado por los estándares de salud, lo que la hace más propensa a desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares.

Tras el anuncio, Aldo Díaz Pérez, director general de Grupo Akos, señaló que la nueva estrategia representa un cambio positivo porque la obesidad no solo es “una condición física”, sino también un problema social cuyos orígenes involucran a especialistas médicos, antropólogos y sociólogos.

Históricamente, la obesidad se ha relacionado con hábitos individuales. Pero la evidencia más reciente demuestra que existen factores económicos y sociales que influyen en su propagación, como la alta disponibilidad de bebidas azucaradas y de alimentos ultraprocesados. De acuerdo con la Secretaría de Salud, el consumo promedio de refrescos es de 166 litros por persona al año.

Debemos abandonar la narrativa que culpa únicamente a las decisiones individuales. De lo contrario, cualquier estrategia será insuficiente para atender un problema grupal. Aldo Díaz Pérez, director general de Grupo Akos.

La ruta para detener la obesidad en México

Como parte de la estrategia, la Secretaría de Salud iniciará el seguimiento de un estudio con aproximadamente 500 mil personas con sobrepeso y obesidad para identificar patrones y factores, más allá de lo médico, que influyen en el desarrollo de esta condición.

Posteriormente, se reforzarán las medidas existentes en los ámbitos educativo y fiscal. Además, se buscará promover más la actividad física, la investigación científica y la coordinación multisectorial con visión de futuro hasta 2030.

En ese sentido, el director general de Akos, Aldo Díaz Pérez, destacó que