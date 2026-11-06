La Fiscalía General de la República (FGR) intervino una bodega en el municipio de Acatic, Jalisco, donde aseguró diversos vehículos con blindaje artesanal.

La investigación inició a partir de un Informe Policial Homologado (IPH) presentado por elementos de la Defensa, quienes detectaron la presencia de autos “monstruo” en el rancho Las Mariposas.

En el lugar, fueron asegurados una camioneta, un semirremolque y tres vehículos con blindaje artesanal, sin que se reportaran personas detenidas.

FGR interviene bodega en Jalisco (FGR)

Defensa detectó vehículos con blindaje artesanal en el rancho Las Mariposas

De acuerdo con información oficial, el operativo ocurrió luego de que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) detectaran actividades irregulares con vehículos durante recorridos en Jalisco.

El hallazgo se registró en las inmediaciones del rancho Las Mariposas, donde los uniformados observaron diversos vehículos en el interior de una bodega, los cuales eran visibles desde el exterior.

Por estos hechos, el Ministerio Público de la Federación (MPF), de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, inició la investigación correspondiente.

Tras realizar las diligencias necesarias, se solicitó al juez de Control una orden de cateo para intervenir el inmueble, la cual fue autorizada poco después.

FGR interviene bodega en Jalisco (FGR)

¿Qué encontraron en la bodega en Jalisco?

Al ejecutarse el cateo, elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), adscritos a la Agencia de Investigación Criminal (AIC), aseguraron:

Una camioneta

Un semirremolque

Tres vehículos con blindaje artesanal, conocidos como autos “monstruos”

El inmueble y los bienes asegurados quedaron a disposición del MPF, quien continúa con la investigación para el esclarecimiento de los hechos.

El hecho es investigado por posibles delitos previstos en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y los que resulten.