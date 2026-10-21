El Gabinete de Seguridad informó sobre la detención de Arturo Enrique, alias “El Nenuco”, identificado por las autoridades como presunto operador del Cártel de Sinaloa y generador de violencia.

De acuerdo con la información, la captura de “El Nenuco” se realizó en Zapopan, Jalisco, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación coordinados entre distintas instituciones federales.

Operativo en Jalisco lleva a la captura de “El Nenuco”, presunto operador del Cártel de Sinaloa

A través de redes sociales, el Gabinete de Seguridad anunció la detención de “El Nenuco”, identificado como generador de violencia y operador del Cártel de Sinaloa, durante un operativo federal.

El Gabinete de Seguridad detalló que “El Nenuco” era buscado por su presunta responsabilidad en los delitos de:

Homicidio calificado

Asociación delictuosa

Agresiones contra integrantes de instituciones policiales

Tráfico de personas

Gabinete de Seguridad identifica a “El Nenuco” como presunto operador del Cártel de Sinaloa (Captura de pantalla)

Las autoridades no detallaron las circunstancias específicas de los hechos que dieron origen a cada una de las acusaciones, solo comentaron que la orden de aprehensión se dio gracias a información del Centro Nacional de Inteligencia.

Asimismo, el Gabinete de Seguridad señaló que, durante la aprehensión de “El Nenuco”, se aseguraron diversos elementos, como dos armas largas, cargadores, cartuchos y tres vehículos.

Las autoridades de seguridad reiteraron que mantendrán los operativos conjuntos entre las instituciones federales para contribuir a la seguridad de la población y debilitar a las estructuras criminales.

Arturo Enrique, alias “El Nenuco”, fue entregado a las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento judicial, mientras continúan las investigaciones sobre los delitos que se le atribuyen.