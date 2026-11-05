Elementos de la Secretaría de Marina detuvieron a “El Panda”, presunto líder regional de un grupo delictivo; la detención se realizó mediante trabajos de inteligencia naval en Coatzacoalcos, Veracruz.

Samuel ’N’, alias “El Panda”, presunto líder regional del CJNG con presencia en municipios de Veracruz como: Jáltipan, Cosoleacaque y Minatitlán.

La Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos ha permitido la detención de 163 personas, de las cuales 103 estarían relacionadas con los delitos de secuestro, extorsión y venta de droga.

Detienen a “El Panda”, presunto líder criminal en Veracruz

Elementos de la Marina en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, detuvieron a Samuel ’N’, presunto líder regional del CJNG acusado de:

Extorsión

Secuestro

Centa de droga

Comercialización ilegal de combustible

Las investigaciones contra “El Panda” iniciaron en enero de 2026, tras el secuestro de dos empresarios en el municipio de Cosoleacaque, las cuales revelaron información sobre las actividades del Cártel Jalisco Nueva Generación en la zona.

Detienen a "El Panda" en Coatzacoalcos (X/@GabSeguridadMX)

Autoridades identificaron a Samuel ’N’ como presunto líder regional del CJNG, el cual operaba en Jáltipan y municipios aledaños.

Labores de inteligencia naval, análisis de información y seguimiento de sus actividades permitieron la detención de “El Panda” en Coatzacoalcos.

“El Panda” cuanta con una orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad, por lo que se desplegó un operativo en la colonia Estero del Pantano, donde se concretó su detención.

Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos ha permito la detención de 163 personas

Autoridades han detenido a 163 personas tras aplicar la Estrategia Refuerzo Coatzacoalcos, el cual está enfocado en combatir a los generadores de violencia y del crimen organizado.

103 de los detenidos estarían vinculados con organizaciones delictivas que operan al sur de Veracruz.

Estas acciones de seguridad habrían afectado las capacidades operativas, logística y financieras, con una afectación económica de 40 millones de pesos.

La detención de “El Panda” representa un avance en el debilitamiento del CJNGen la región.