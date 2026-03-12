En una conferencia de prensa, Salvador González de los Santos, dio a conocer que Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, era perseguido por su presunta participación en el asesinato de José de Jesús Gallegos Álvarez.

Razón por la que en el estado de Jalisco existían una orden de aprehensión vigente contra el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Pero, ¿quién era José de Jesús Gallegos Álvarez y que relación tenía con el cártel?

El Mencho contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de Jalisco al momento de su muerte (Especial)

¿Quién fue José de Jesús Gallegos Álvarez?

José de Jesús Gallegos Álvarez era un empresario del ramo de la construcción y turismo.

Fue invitado por el exgobernador de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, para ser parte del gabinete estatal.

El primero de marzo fue designado como el nuevo titular de la Secretaría de Turismo del gobierno de Jalisco, puesto que desempeñaría de 2013 a 2018; sin embargo, solo estuvo al frente 9 días.

El 9 de marzo de 2013 fue asesinado. Al funcionario estatal lo balearon cuando circulaba a bordo de su camioneta en el cruce de las avenidas Acueducto y Patria, en el fraccionamiento Colinas de San Javier, de Zapopan, al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara.

En mayo de 2014, autoridades detuvieron a cuatro personas que dijeron ser miembros del CJNG, en ese momento liderado por El Mencho.

Uno de ellos confesó haber matado al funcionario por orden de sus jefes, con quienes José de Jesús Gallegos Álvarez cooperaba lavando dinero.

Tales declaraciones fueron retomadas en diciembre de 2020, tras el asesinato de Aristóteles Sandoval, a quien también se le vinculó con el CJNG.

¿Qué edad tenía José de Jesús Gallegos Álvarez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de José de Jesús Gallego Álvarez; sin embargo, se sabe que tenía 47 años al momento de su muerte.

¿Quién es fue la esposa de José de Jesús Gallego Álvarez?

Hay información laboral de José de Jesús Gallegos Álvarez, pero no de su vida privada.

¿Qué signo zodiacal era José de Jesús Gallegos Álvarez?

Se desconoce la fecha de nacimiento de José de Jesús Gallegos Álvarez y, por tanto, su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene José de Jesús Gallegos Álvarez?

Se desconoce si José de Jesús Gallegos Álvarez tiene hijos.

¿Qué estudió José de Jesús Gallegos Álvarez?

Se desconoce el grado de estudios de José de Jesús Gallegos Álvarez.

¿En qué trabajó José de Jesús Gallegos Álvarez?

De acuerdo con la semblanza publicada por la Dirección de Comunicación Social de Jalisco, José de Jesús Gallegos Álvarez inició su carrera como empleado en los gobiernos priistas de Enrique Álvarez del Castillo y Guillermo Cosío Vidaurri en el estado de Jalisco.

Una década después su carrera se consolidó al construir al menos 500 condominios en sitios turísticos como Acapulco, Los Cabos, Mazatlán, Puerto Vallarta, Riviera Maya, Guadalajara y Zapopan.

A los 22 años ingresó al servicio público como supervisor de construcción en la dirección de Obras Públicas del estado de Jalisco.

Entre 1990 y 1992 fungió como jefe del departamento de Proyectos de Mantenimiento en el Sistema DIF Jalisco.

A los 26 años se integró a la empresa Vidafel, dedicada al sector inmobiliario turístico.

En 1999 fue nombrado presidente Ejecutivo de Mayan Resorts.

En 1996 fundó su propia empresa Jegal Proyect & Construction Management, mediante ella construyó residencias, condominios, centros comerciales y educativos.

Dirigió las empresas: