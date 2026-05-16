Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reportó fosas clandestinas y presuntos restos óseos en predio abandonado en el municipio Miguel Alemán, cerca del Ejido Los Guerra.

Acorde con lo señalado, el hallazgo tuvo lugar el 14 de mayo, en el que además de montículos de lo que señalan son restos óseos calcinados, también hallaron diversas prendas de vestir.

Hasta el momento, las autoridades del estado, como la Fiscalía General de Justicia o la Secretaría de Seguridad Pública, no se han pronunciado sobre los hallazgos del colectivo de búsqueda.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hay 134 mil 158 desaparecidos en México al día de hoy viernes 15 de mayo de 2026.

Colectivo reporta campo de exterminio en Miguel Alemán, Tamaulipas: hay fosas y restos óseos

La presidenta del Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, Edith González, confirmó el hallazgo de lo que presumen es un campo de exterminio en Miguel Alemán, Tamaulipas, en el que encontraron nueve cuerpos.

Acorde con lo señalado por la presidenta del colectivo, tras tres días de trabajos en el lugar encontraron 8 fosas clandestinas que tenían nueve osamentas completas, todavía con sus prendas.

Sin embargo, también hallaron montículos con restos óseos calcinados, ya que el colectivo apunta que los fragmentos se observa con exposición térmica, aunque no mencionan si localizaron crematorios.

El hallazgo del presunto campo de exterminio se dio tras dos días de labores en un rancho que estaría abandonado y en el cual los restos se encontrarían dispersos, tal como mencionó la buscadora.

El colectivo realizó el hallazgo en coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Tamaulipas y estuvieron acompañadas por elementos de Guardia Nacional.

Colectivo halla presunto campo de exterminio en Miguel Alemán, Tamaulipas (Colectivo Amor por los Desaparecidos)

Colectivo identificó los siguientes restos en el campo de Miguel Alemán, Tamaulipas

La presidenta del colectivo también llamó a quienes tienen un familiar desaparecido a comunicarse en caso de que identificaran alguno de los siguientes objetos encontrados en el campo de Miguel Alemán:

Playera tipo Polo marca Amazon Classics verde talla L/G, calcetines verde aqua con líneas blancas, pantalón negro Levis talla 32, boxer Thinner color gris

Playera tipo Polo manga corta roja marca Tim Men Fashion talla M

Short negro talla M, pulsera verde de San Judas Tadeo y pantalón desecho color verde aqua marca Ary Urban

Short tipo bóxer de cuadros negro y blanco marca Knocker, pans negro y playera blanca marca Bushwick talla XL, sudadera negra marca Nike y calcetines blancos con azul

Ropa interior azul marino marca Function, playera gris con rayas azul marino marca Urbant Star talla M y botas negras Castell talla 7