La madre buscadora Ceci Flores denunció que en hallazgo de restos óseos en Ayutla, Jalisco, la Comisión de Búsqueda del Estado no les brindó acompañamiento.

Mediante sus redes sociales, Ceci Flores publicó tanto las fotografías del hallazgo como la petición y respuesta de la comisión liderada por Víctor Hugo Ávila.

Fue el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco quienes habrían dado con múltiples restos óseos calcinados, en lo que señalan sería un crematorio clandestino.

Ceci Flores denuncia omisión de autoridades tras hallar restos óseos calcinados

Ceci Flores dio a conocer que localizaron un presunto crematorio clandestino con numerosos restos humanos calcinados; sin embargo, las autoridades fueron omisas al respecto.

Ceci Flores denuncia omisión de autoridades tras hallar restos óseos calcinados en Jalisco (Ceci Flores)

Acusa que ingresaron un oficio para solicitar el acompañamiento de la Comisión de Búsqueda del Estado; sin embargo, se les negó el mismo, por lo que pregunta, “¿a quién debemos acudir?”.

La madre buscadora acusó que la comisión está diseñada para atender las labores de búsqueda, por lo que hace un llamado a las autoridades a que dejen de obstaculizar las búsquedas.

Añadió en su publicación la solicitud hecha a al Comisión para que acompañara a 35 integrantes del colectivo los días 25 y 26 de julio, para revisar dos puntos de alta relevancia.

No obstante, la Comisión de Búsqueda de Personas no podía acompañarlas bajo los términos requeridos, por lo que pidió encontrar una alternativa, mediante una mesa de diálogo.

Colectivo de búsqueda halla múltiples restos óseos calcinados en Ayutla

El colectivo Madres Buscadoras de Jalisco todavía no ha compartido detalles sobre lo que presumen es un crematorio clandestino en Ayutla, más allá de que es de gran magnitud.

Acorde con lo dado a conocer, el colectivo de búsqueda se enteró del lugar mediante un anónimo, por lo que planeaban comenzar sus labores este fin de semana.

Las madres buscadoras habían planeado una protesta en Casa Jalisco para solicitar el apoyo de las autoridades; sin embargo, estarían en diálogo para ayudar en los trabajos.