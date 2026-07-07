Ceci Flores informó que localizaron restos humanos en la comunidad de Cubiri de Portelas y acusó que la Comisión de Búsqueda de Personas en Sinaloa revictimizó al colectivo de familias buscadoras durante sus labores.

De acuerdo con Ceci Flores, esta comisión alegó que los restos recién encontrados en Sinaloa pertenecían a un animal, poniendo en duda la experiencia que el colectivo ha alcanzado en años de búsqueda.

“Durante la diligencia fuimos revictimizados, ofendidos y tratados con falta de sensibilidad, al grado de poner en duda nuestra experiencia y los años de lucha que hemos acumulado en la búsqueda de nuestros seres queridos, al afirmar, sin el debido sustento, que los restos localizados correspondían a un animal”. Ceci Flores

Ceci Flores estalla contra la Comisión de Búsqueda de Sinaloa por revictimización (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Ceci Flores acusa a la Comisión de Búsqueda de Sinaloa de revictimización

Ceci Flores acusó que, durante las labores de búsqueda, las autoridades de Sinaloa pusieron en duda su experiencia y minimizaron los hallazgos realizados en campo, lo que calificó como violencia institucional y revictimización.

La madre buscadora afirmó que los integrantes del colectivo fueron tratados con falta de sensibilidad, pese a que llevan años realizando búsquedas de personas desaparecidas y colaborando en la localización de restos humanos.

En su mensaje, sostuvo que quienes participan en estas jornadas conocen las características del terreno y los indicios que suelen encontrarse, por lo que consideró ofensivo que su trabajo fuera cuestionado.

Asimismo, Ceci Flores rechazó que las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas estén limitadas a un horario de oficina, pues para ellas no es una obligación laboral, sino que lo hacen por amor.

“Las familias buscadoras no tenemos hora de salida cuando salimos al campo. Mientras exista la posibilidad de encontrar un indicio, un resto o cualquier evidencia que nos acerque a nuestros desaparecidos, seguiremos trabajando. Nosotros no buscamos por obligación laboral ni cumplimos un horario de oficina; buscamos por amor, por necesidad y por el derecho que tenemos de encontrar a quienes nos fueron arrebatados”. Ceci Flores

Ceci Flores reiteró que su “experiencia ha sido construida con dolor, esfuerzo y cientos de jornadas de búsqueda”, por lo que las familias buscadoras no deben ser minimizadas, sino escuchadas y tomadas en cuenta.