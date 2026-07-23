Martina Amates, administradora de Grutas de Cacahuamilpa de Guerrero fue asesinada junto a su hija, Ivanna Esperanza de 26 años y su chofer, Eliseo N.

Confirmación de asesinato, tras el hallazgo de los tres cuerpos durante la madrugada del martes 21 de julio a una orilla de la carretera federal Taxco-Ixtapan de la Sal, en el Crucero de Grutas del municipio de Pilcaya en la zona Norte del Estado de México.

Según información sobre los hechos, Martina Amates, administradora de Grutas de Cacahuamilpa, y a su hija y chofer fueron asesinados a balazos.

En detalles se dice que las dos mujeres tenían tiros en la cabeza y el cuerpo, mientras que el chofer en la zona del tórax y estaba atado de las manos a la espalda.

Asimismo, los cuerpos fueron hallado con signos de tortura, por lo que medios locales apuntan que las investigaciones preliminares señalan que los asesinatos podrían tener vínculo con la extorsión del grupo criminal la Familia Michoacana y/o la Nueva Familia Michoacana.

Asesinan a Martina Amates, administradora de Grutas de Cacahuamilpa, y a su hija y chofer (Especial )

Fiscalía del Estado investiga ya investiga asesinato de Martina Amates, administradora de Grutas de Cacahuamilpa

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, informó que ha iniciado una carpeta de investigación por el triple homicidio, donde Martina Amates, administradora de Grutas de Cacahuamilpa, pereció.

Por lo que que se precisó que agentes realizaron actividades protocolarias en el lugar de los hechos, donde se hizo las diligencias de ley, el levantamiento de indicios y las diligencias ministeriales correspondientes

Mientras que autoridades de Seguridad Pública informaron que “como parte de las acciones que se mantienen durante el Operativo Verano 2026, nuestro personal de la Policía Estatal fortalece la vigilancia en el Parque Nacional Grutas de Cacahuamilpa, de Pilcaya, con el propósito de brindar condiciones de tranquilidad a las y los visitantes”.