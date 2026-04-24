Miguel Ángel Pantoja, coordinador de homicidios dolosos en la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), fue asesinado por sicarios en la colonia Villas Residencial del Rey, en el municipio de Ensenada.

Según reportes, el ataque ocurrió alrededor de las 9:00 de la mañana del 24 de abril, cuando el coordinador de homicidios fue emboscado y atacado a tiros por un grupo armado mientras conducía su camioneta.

Hasta ahora, no se tienen reportes de detenidos por este hecho violento, así como tampoco se conoce el móvil del asesinato de Miguel Ángel Pantoja, coordinador de homicidios en Ensenada.

Asesinan a Miguel Ángel Pantoja, coordinador de homicidios en Ensenada

Miguel Ángel Pantoja fue acribillado en el municipio de Ensenada y no hay detenidos

Medios locales informaron que Miguel Ángel Pantoja fue acribillado a la altura de la Avenida Lázaro Cárdenas y calle Horticultores en la colonia Villas Residencial del Rey, en Ensenada.

Según testigos, un vehículo Kia color gris se interpuso en el camino de Miguel Ángel Pantoja, mientras que un Honda CR-V con sicarios a bordo se le emparejó por la izquierda y le disparó hasta matarlo.

Al lugar llegaron paramédicos, quienes confirmaron que el coordinador de homicidios en Ensenada murió en el sitio mientras pisaba el acelerador de su camioneta en un intento por escapar.

Tras el operativo, fue desplegado el Operativo Alfa con filtros de revisión en distintos puntos de la ciudad, sin que hasta ahora se reporten personas detenidas.

¿Quién fue Miguel Ángel Pantoja, coordinador de homicidios en Ensenada?

Miguel Ángel Pantoja fue un agente de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, que se desempeñó como coordinador de la Unidad de Homicidios en la zona de Ensenada–San Quintín.

En ese sentido, se conoce que era un funcionario de investigación criminal, encargado de coordinar indagatorias sobre homicidios en esa región.