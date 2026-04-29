Mundo Charro Parque Temático abrirá sus puertas en Singuilucan, Hidalgo, con el objetivo de convertir a la región en un polo turístico nacional.

“Estamos aprovechando el marco del Tianguis Turístico en Acapulco para venir a comentar los avances de este gran proyecto que es Mundo Charro... tenemos una gran conectividad... una de las metas principales que tenemos es posicionar a Hidalgo como un nuevo polo turístico...” Armando Ruiz Villalobos, CEO de Mundo Charro Parque Temático

Presentado en el Tianguis Turístico Acapulco 2026, el proyecto de 100 hectáreas incluirá:

Parque de diversiones

Centro de convenciones

Hotel

Lienzo Charro

Club ecuestre

Actividades inmersivas en 6 Tierras

Danza y música en vivo

Conciertos

Otras actividades

Con una inversión privada de 3,500 millones de pesos y la generación de 1,200 empleos directos, su inauguración por etapas será anunciada el 3 de septiembre de 2026.

Mundo Charro Parque Temático se ubicará en el kilómetro 79 de la carretera México-Tulancingo y ya genera grandes expectativas para potenciales visitantes.

¿Cuándo es la inauguración de Mundo Charro Parque Temático? Fecha clave el 3 de septiembre

La inauguración de Mundo Charro Parque Temático será por etapas, las cuales se darán a conocer el próximo 3 de septiembre de 2026.

Tras cinco años de pensarse, modificarse y ejecutarse, su apertura podría ser a finales de 2026 o meses subsecuentes.

Mundo Charro Parque Temático convertirá a Hidalgo en polo turístico (Cortesía)

Mundo Charro Parque Temático en Hidalgo homenajea el nacimiento de la charrería

Armando Ruiz Villalobos, CEO de Mundo Charro Parque Temático, dijo que se estableció en el estado de Hidalgo porque ahí surgió la charrería.

“El tema del charro es porque queremos tomar este ícono de la identidad nacional... la charrería nace en el estado de Hidalgo y ahora es un deporte nacional y es patrimonio cultural inmaterial de la Unesco…” Armando Ruiz Villalobos, CEO de Mundo Charro Parque Temático

Además, aprovechará la conectividad con obras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) o la cercanía con sitios turísticos como las pirámides de Teotihuacán y los pueblos mágicos que también surgieron en Hidalgo.

La distancia con el AIFA es de 45 minutos y con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de una hora y 10 minutos, por lo que consideran que el sitio es estratégico.

Además, a dos horas manejando alrededor de Singuilucan se tienen a 40 millones de potenciales visitantes en estados como:

Tlaxcala

Puebla

Veracruz

CDMX

Estado de México

Michoacán

Querétaro

San Luis Potosí

Conciertos en Mundo Charro respetarán los valores mexicanos

Los espectáculos tendrán que alinearse a valores básicos y representar la cultura mexicana. Aunque no lo menciona con esas palabras, deja ver que protegerán los eventos de corte familiar y rechazarán que se haga apología del delito durante conciertos. Para la operación de eventos masivos también prometen que garantizarán la seguridad.

La obra de inversionistas mexicanos constituye 100 hectáreas y una generación de mil 200 empleos directos. En total, las inversiones, cien por ciento privadas representan tres mil 500 millones de pesos.

Es una obra de turismo masivo e inclusivo porque tendrá actividades para todos los segmentos como ya ocurre en los grandes parques del Caribe.

La dimensiones de Mundo Charro Parque Temático son tales que tendrán estacionamiento para un parque vehicular de mil 500 autos, sin contar el espacio para 120 autobuses.

Lo que busca este proyecto país es generar una nueva zona de desarrollo turístico y prosperidad que es el Altiplano de Hidalgo. Su hotel iniciativa con 150 habitaciones, con el objetivo de crecer a almenos 350 habitaciones.