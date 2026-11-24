La presidenta municipal de Guadalajara, Vero Delgadillo, presentó el Plan Integral Cuidemos la Barranca de Huentitán, un proyecto que contempla una inversión de 36.7 millones de pesos para mejorar la seguridad, renovar espacios públicos, ordenar la actividad comercial y fortalecer la conservación de esta Área Natural Protegida.

El programa incluye 15 acciones de obra pública y dos complementarias, diseñadas a partir de entrevistas, talleres participativos y foros de consulta con ejidatarios, habitantes, comerciantes, grupos organizados y personas usuarias de la Barranca.

Barranca de Huentitán tendrá módulos de emergencia y un observatorio ambiental

Entre las principales intervenciones destaca el reordenamiento y ampliación de la Plazoleta Puerta de la Barranca, donde se instalará un módulo de Guardabosques y Atención de Emergencias. También se contempla el mantenimiento de los locales existentes y la incorporación de nuevo arbolado en las jardineras.

El proyecto incluye la habilitación del Observatorio Climático y Ambiental de Guadalajara, que permitirá monitorear las condiciones climáticas y ambientales de la ciudad, con el propósito de contribuir a la prevención de riesgos ante tormentas.

Además, se renovará el Camino a la Capilla mediante la sustitución de adoquines, la rehabilitación de muros de mampostería y la colocación de luminarias. También se intervendrán la Plazoleta de la Capilla y la Plazoleta Ejido de Huentitán El Alto, donde se instalarán oficinas operativas, bancas e iluminación.

Las obras abarcarán otros espacios, como el Mirador de la Capilla, el Mirador La Peña Blanca, la Zona de Rescate Comunitario y la zona de descanso Curva 12 del Tecolote. Asimismo, se dará mantenimiento al Camino de Arrieros y se colocará empedrado en algunos tramos.

Guadalajara invertirá 36.7 millones de pesos en la Barranca de Huentitán (Cortesía )

Guadalajara recuperará espacios históricos y reorganizará el comercio en la Barranca

El plan también contempla la instalación de un hito escultórico dedicado al Antiguo Pueblo de Arcediano, con el objetivo de conservar la memoria de su primera población. A esto se suman la renovación de la plazoleta sur del Nuevo Puente de Arcediano, la habilitación de una zona de calistenia y la colocación de bancas.

Otra de las acciones será la instalación de nueva señalética para orientar a las personas que recorren la Barranca, así como el reordenamiento de los espacios destinados a la actividad comercial.

Durante la presentación, integrantes de los sectores que trabajan y utilizan este espacio expresaron su respaldo a las intervenciones. Silvia Adriana, comerciante de cuarta generación en la zona, señaló que el proyecto representa un beneficio para quienes desarrollan sus actividades en la Barranca.

Guadalajara invertirá 36.7 millones de pesos en la Barranca de Huentitán (Cortesía )

Por su parte, Guillermo Median, líder del Rescate Comunitario, consideró que las obras permitirán mejorar la comunicación con los servicios de emergencia y facilitar la atención de quienes necesitan ayuda durante sus recorridos.

Miguel Delgado, secretario del Comisariado Ejidal de Huentitán El Alto, reconoció la disposición del Gobierno municipal para escuchar las necesidades de la comunidad y pidió mantener abiertos los canales de comunicación.

Con una inversión proyectada de 36.7 millones de pesos, el Gobierno de Guadalajara busca atender las necesidades de habitantes, comerciantes y visitantes, al tiempo que impulsa la conservación ambiental y la recuperación de espacios públicos en la Barranca de Huentitán.