La organización Igualdad Animal México denuncia agresión a activista durante una manifestación pacífica el domingo 14 de junio en las inmediaciones frente a The Westin Guadalajara.

Los hechos se registraron durante una protesta pacífica frente al hotel que pertenece a Marriott International; la activista se encuentra bien y realizará la investigación correspondiente.

La protesta se realizó para exigir que Marriott International cumpla el compromiso que hizo hace 8 años de eliminar de su cadena de suministros el uso de huevos de gallinas enjauladas.

Igualdad Animal México denuncia agresión a activista en Guadalajara (Igualdad Animal México )

Atacan a activista de Igualdad Animal México durante manifestación en Guadalajara

La protesta de Igualdad Animal México se realizaba de manera pacífica en The Westin Guadalajara, cuando una de las 10 integrantes de la manifestación fue agredida.

La activista se encuentra bien y realizará la denuncia correspondiente, ya que fue agredida mientras ejercía su derecho constitucional de libertad de expresión.

Igualdad Animal México denuncia que durante su manifestación había elementos del Ejército Mexicano, policía Metropolitana y policía estatal.

A pesar de que diversas instituciones de seguridad estaban presentes durante la agresión a la activista, no intervinieron para salvaguardar su integridad.

La organización también cuestionó el uso de recursos públicos para cuidar a Marriott International durante una manifestación pacífica, ya que había más de 80 elementos de diversas corporaciones públicas.

Señalan a huésped The Westin Guadalajara de agredir a activista

En un video difundido por Igualdad Animal México, denuncian que una huésped de The Westin Guadalajara agredió a golpes a una activista que estaba expresando su postura de manera pacífica.

En el video se ve a una persona golpeando a una activista que sostenía un tambor, mientras los elementos de la Guardia Nacional y otras instituciones de seguridad no intervinieron.

No se reveló el nombre de la víctima e Igualdad Animal México adelantó que van a iniciar acción legal contra quienes resulten responsables.

Igualdad Animal México se manifestó contra Marriott International debido a que no han cumplido su compromiso de no utilizar huevos de gallinas enjauladas.