El activista José Silva Andrade fue secuestrado por un grupo criminal en Michoacán, desde el pasado 15 de julio; sus familiares exigen la intervención de las autoridades.

De acuerdo con lo señalado, José Silva Andrade fue visto por última vez la mañana del 15 de julio en la comunidad Agua Fría de Los Azufres, en el municipio de Hidalgo, Michoacán.

Afirman que fue interceptado por un grupo armado, presuntamente por sus labores de defensa de la flora y fauna contra la tala ilegal en la Reserva de la Biosfera.

José Silva Andrade, activista secuestrado el 15 de julio; se desconoce su paradero

Fue tras salir de su casa en Los Azufres, que José Silva Andrade fue visto por última vez en Agua Fría, Michoacán; desde entonces, no se conoce su paradero.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Michoacán no se ha pronunciado sobre el secuestro de José Silva Andrade, ni han dado información sobre la investigación del caso.

A su vez, los familiares y amigos de José Silva Andrade han solicitado que las autoridades tanto del municipio Hidalgo como estatales, intervengan y den con su paradero.

Igualmente, se compartió su ficha de búsqueda, en la que señalan que José Luis Silva Andrade es un hombre de 64 años, de 1.60 metros sin señas particulares.

José Silva Andrade es de tez morena, ojos chicos, cejas pobladas, cabello castaño oscuro y corto; y vestía camisa azul celeste de cuadros y pantalones deslavados al momento de su desaparición.

José Silva Andrade fue secuestrado en Michoacán; luchaba contra tala ilegal (Redes sociales)

José Silva Andrade: lucha contra tala ilegal sería motivo de su secuestro

Amigos y familiares de José Silva Andrade también acusan que sería el trabajo del activista en contra de la tala ilegal el que estaría relacionado con su desaparición y secuestro.

Ya que acusan que José Silva Andrade ya había sido víctima de amenazas de parte de un grupo armado que arribó hasta su domicilio amedrentando su seguridad.

José Silva Andrade ha denunciado la tala ilegal en la biosfera de Los Azufres, además de que defendía el bosque de dicha actividad entre los habitantes de la zona.