Autoridades del municipio de Mexicaltzingo, Estado de México, reportaron el hallazgo del cuerpo sin vida de Fanny Delgado, activista trans conocida por su apodo de “La chica del pelo bluuu”.

La información refiere que fue la mañana del jueves 7 de mayo cuando servicios de emergencia del municipio, recibieron reportes sobre la muerte de una persona dentro de un inmueble.

Tras el hallazgo de los restos que presentaban signos de violencia, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió la respectiva carpeta de investigación.

Fanny Delgado, activista trans, fue encontrada muerta en su casa

La mañana del jueves 7 de mayo, servicios de emergencia del municipio de Mexicaltzingo, recibieron un reporte sobre una persona aparentemente sin vida dentro de un departamento ubicado en la calle Josefa Ortiz.

Al arribar al sitio, policías municipales acordonaron el área y confirmaron que se trataba de Fanny Delgado, activista trans reconocida en redes sociales como “La chica del pelo bluuu”.

Paramédicos verificaron la ausencia de signos vitales, certificando oficialmente el fallecimiento de la joven, cuyo nombre artístico la había convertido en figura visible dentro de la comunidad trans local.

Fanny Delgado, “La chica del pelo bluuu” (Facebook)

De acuerdo con la información, familiares acudieron al departamento al no tener comunicación con ella, y al llegar al sitio, encontraron el cuerpo sin vida y solicitaron apoyo de las autoridades municipales.

El inmueble quedó bajo resguardo oficial y con acceso restringido mientras se realizaban las primeras diligencias para preservar evidencias relacionadas con el hallazgo del cuerpo.

Autoridades investigan muerte de Fanny Delgado, “La chica del pelo bluuu”

Luego de que se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida, la FGJEM inició la carpeta de investigación correspondiente, pues peritos y agentes ministeriales se desplegaron en el inmueble para recopilar los primeros datos de prueba.

Reportes oficiales confirmaron que el cuerpo presentaba huellas de violencia, lo que orientó las primeras indagatorias hacia un posible crimen, mientras se recababan testimonios y evidencias en el lugar del hallazgo.

Fanny Delgado, “La chica del pelo bluuu” (Facebook)

Cabe destacar que la joven activista trans, era reconocida en la región por su presencia en bailes sonideros, donde como tik toker se convertía en protagonista y recibía aplausos constantes

De la misma forma, se reporta que ocupaba el cargo de secretaria de diversidad sexual en el comité municipal del PRI en Mexicaltzingo, lo que añadió relevancia política y social al caso.