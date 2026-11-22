El diputado de Morena, Víctor Hugo Romo, presentó su informe legislativo mediante un video en redes sociales en el que recorre las calles de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco, alcaldías que integran el Distrito Electoral Local 5 por el que fue electo. Bajo el concepto “Corriendo e Informando”, el legislador expone los resultados de su trabajo parlamentario a través de un formato audiovisual que combina actividad física y mensajes sobre sus iniciativas.

El recorrido comienza en el Congreso de la Ciudad de México, donde Romo deja la tribuna, se quita la corbata, se coloca los tenis y sale a correr para explicar los avances de su actividad legislativa. Durante el trayecto visita distintos espacios de ambas demarcaciones y aborda temas de transparencia, derechos sociales, cuidados, movilidad e inversión pública.

Víctor Hugo Romo destaca avances legislativos en transparencia y cuidados

Entre los resultados que presenta se encuentra la aprobación del nuevo modelo de transparencia y protección de datos personales de la Ciudad de México, cuyos trabajos encabezó como presidente de la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción.

También expone la aprobación de la Ley del Sistema de Cuidados, que reconoce el derecho de las personas a cuidar, recibir cuidados y ejercer el autocuidado.

En Azcapotzalco, el diputado realiza una parada en el Parque de la China, donde habla sobre los programas sociales y la pensión constitucional para las personas adultas mayores.

Posteriormente, en Miguel Hidalgo, presenta la UTOPÍA México-Tenochtitlan, ubicada sobre la calzada México-Tacuba. El proyecto contó con una inversión de 52 millones de pesos y está destinado a acercar servicios culturales, deportivos, tecnológicos y de bienestar a cerca de 32 mil personas.

Informe de Víctor Hugo Romo incluye inversiones en movilidad e infraestructura

Durante el recorrido, Romo también aborda la Línea 3 del Cablebús, que conecta Los Pinos con Vasco de Quiroga, en Santa Fe. De acuerdo con los datos presentados en el video, esta obra tuvo una inversión aproximada de 2 mil 600 millones de pesos y cuenta con capacidad para transportar hasta 34 mil pasajeros diariamente.

Frente a la Estela de Luz, el legislador contrasta el costo de esa obra con las inversiones destinadas actualmente a movilidad, infraestructura y servicios públicos.

El formato audiovisual busca acercar la información legislativa a los habitantes del distrito mediante imágenes en movimiento, escenarios urbanos y mensajes breves difundidos en plataformas digitales.

Con esta propuesta, Víctor Hugo Romo plantea llevar la rendición de cuentas más allá de los actos protocolarios en el Congreso y regresar a los espacios públicos de Miguel Hidalgo y Azcapotzalco para presentar los resultados de su trabajo parlamentario.

Al concluir el recorrido, el diputado expresa que todavía tiene mucho por informar y trabajo por realizar, además de reiterar su intención de continuar recorriendo las calles y rindiendo cuentas a la ciudadanía.