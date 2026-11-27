El director de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, Iván Gálvez, se deslindó de los vínculos de su hermano “el Serafín”, quien fue detenido junto al Chapo Isidro.

No me pueden culpar por otras personas que no soy yo. Iván Gálvez. Funcionario en Ahome y hermano de "el Serafín"

Así lo destacó el funcionario municipal al referir que si bien Germán Rolando Gálvez Meza sí es su hermano, a él no lo pueden señalar por actos que no cometió.

Por el mismo tema, el alcalde de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, defendió a Iván Gálvez al resaltar que el trabajo que ha realizado responde por sí mismo.

Revelan que dos hermanos de Serafín trabajan en Ayuntamiento de Guasave y Ahome (Eduardo Díaz/SDPnoticias)

Iván Gálvez rechaza tener vínculos criminales por ser hermano de “el Serafín”

Durante el operativo federal del 20 de noviembre en el que se detuvo Fausto Isidro Meza, El Chapo Isidro, las autoridades también capturaron a Germán Rolando Gálvez Meza, “el Serafín”.

De acuerdo con lo indicado en reportes de inteligencia federales y de Estados Unidos, “el Serafín” era el segundo al mando en la estructura criminal del Cártel de Guasave.

Luego de la captura de Gálvez se dio a conocer que uno de sus hermanos, Iván Gálvez, se desempeña como director de Servicios Públicos en el Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa.

La versión fue confirmada por el propio Iván Gálvez, quien pese a corroborar el parentezco, rechazó que tenga relación alguna con las actividades criminales de “el Serafín”.

Entrevistado por el medio local, Espacio Sinaloa, el funcionario sostuvo que él no puede responder por los actos de su hermano y menos lo pueden culpar por sus actividades.

En ese sentido, resaltó que si las autoridades lo llaman a declarar, está en plena disposición de rendir su testimonio, pues insistió en negar que tenga los mismos vínculos de “el Serafín”.

Iván Gálvez, hermano de "el Serafín" (Especial)

Alcalde de Ahome defiende a Iván Gálvez

Ante los señalamientos que se han lanzado en contra de Iván Gálvez por ser hermano de “el Serafín”, el presidente municipal de Ahome salió en la defensa del funcionario.

Abordado por medios locales, el alcalde refirió que el trabajo que realiza cada integrante del ayuntamiento habla por sí mismo y cada quien debe responsabilizarse de sus actos.

Al citar el dicho de “el que nada debe, nada teme”, el alcalde dijo que respalda a todos los funcionarios que desempeñen sus funciones de forma correcta, como dijo es el caso de Iván Gálvez.