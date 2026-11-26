Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave, confirmó que cuenta con un dispositivo de seguridad especial para su protección luego de la captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “El Chapo Isidro”.

Ante los medios, la alcaldesa de Guasave declaró que la protección no fue solicitada por ella, sino que fue ordenada por la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y las corporaciones de seguridad.

Yo no la pedí. Ellos, precisamente, viendo las circunstancias que a todos nos tocó vivir, creyeron necesario. Cecilia Ramírez Montoya, alcaldesa de Guasave

Refuerzan seguridad de la alcaldesa de Guasave tras detención de “El Chapo Isidro”

Por orden del gobierno de Sinaloa, la alcaldesa de Guasave cuenta con protección especial luego de la captura de “El Chapo Isidro”, detenido durante un operativo federal realizado el pasado 20 de noviembre.

Alcaldesa de Guasave recibe protección tras captura de "El Chapo Isidro" (Dra Cecy Ramírez)

La alcaldesa Cecilia Ramírez señaló que cuatro elementos de seguridad estatal la acompañan desde el martes 24 dado los acontecimientos violentos registrados en la región tras la detención de “El Chapo Isidro”.

De acuerdo con la información, Cecilia Ramírez Montoya es la única integrante del Ayuntamiento de Guasave que cuenta con este acompañamiento especial y se desconoce cuánto tiempo permanecerá el dispositivo.

Cabe recordar que la captura de “El Chapo Isidro” provocó enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad, además de bloqueos carreteros e incendios de vehículos.

La situación afectó las actividades cotidianas de la población y provocó preocupación entre habitantes, comerciantes y transportistas, aunque autoridades han llamado a recuperar la tranquilidad.