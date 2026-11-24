Dos hermanos de Germán Rolando Gálvez Meza, alias “El Serafín”, detenido durante la captura de Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, en Sinaloa, trabajarían en los ayuntamientos de Guasave y Ahome, de acuerdo con revelaciones periodísticas de La Silla Rota.

Cabe recordar que en ambos municipios del norte de Sinaloa se registraron hechos violentos tras la detención de “El Chapo Isidro” por fuerzas federales, el pasado viernes 20 de noviembre.

De acuerdo con La Silla Rota, los hermanos de “El Serafín” que presuntamente se desempeñan como funcionarios públicos fueron identificados como:

Orlando Gálvez Meza, funcionario del gobierno municipal de Guasave, encabezado por Cecilia Ramírez Montoya.

Iván Roberto Gálvez Meza, integrante de la administración municipal de Ahome, encabezada por Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.

Hermanos de “El Serafín” trabajarían en Guasave y Ahome tras señalamientos de Harfuch

Según la información publicada por La Silla Rota, ambos funcionarios, hermanos de “El Serafín”, estarían vinculados con gobiernos municipales de Morena, y sus nombramientos estarían documentados en los registros oficiales de los respectivos ayuntamientos.

La revelación sobre el parentesco de los funcionarios de Guasave y Ahome con “El Serafín” se da a conocer poco después de los señalamientos de Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sobre presuntos actos de corrupción y omisión de autoridades.

Sin embargo, Harfuch no señaló directamente a qué funcionarios se refería al hablar de las acciones u omisiones que habrían permitido una escalada criminal en Guasave, Sinaloa.

Hasta el momento, no se ha confirmado que Orlando e Iván Roberto Gálvez Meza, hermanos de “El Serafín”, estén involucrados en actividades ilícitas.

¿Desde cuándo trabajan los hermanos de “El Serafín” en Guasave y Ahome?

De acuerdo con el mismo medio, Orlando Gálvez Meza asumió la Dirección de Servicios Públicos de Guasave el 1 de noviembre de 2024, al inicio de la administración de Cecilia Ramírez Montoya, su nombramiento estaría documentado en el oficio DPM/022/2024.

Por su parte, Iván Roberto Gálvez Meza aparece en el directorio oficial del Ayuntamiento de Ahome como director de Servicios Públicos, su nombramiento se habría realizado el 21 de mayo de 2025, durante la administración de Antonio Menéndez de Llano Bermúdez.