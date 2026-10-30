El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició la distribución de 47 equipos médicos especializados que serán enviados a 39 hospitales de 19 estados del país, como parte del plan 12 Acciones en 120 Días, orientado a fortalecer la infraestructura hospitalaria y mejorar la atención médica.

El director general del Instituto, Zoé Robledo, encabezó el banderazo de salida desde el Almacén Central Vallejo. Esta primera entrega incluye 20 ultrasonidos con visualización en 3D, 17 electrocardiógrafos y 10 monitores multiparamétricos de signos vitales.

Zoé Robledo destaca avances del plan 12 Acciones en 120 Días

A través de un enlace con la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Zoé Robledo explicó que la distribución corresponde a la acción número cinco del plan institucional, presentado tres días antes.

El funcionario informó que la asignación del equipo respondió a necesidades identificadas directamente por el personal médico y de enfermería durante los recorridos de supervisión en las unidades.

Este equipo no se decidió su destino en una oficina, lo pidieron en la escucha activa, en el ejercicio de piso por piso, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, técnicos y hoy empezamos a resolver. Escuchamos y resolvimos. Zoé Robledo, director del IMSS.

La estrategia contempla la adquisición de 2 mil 917 equipos médicos para atender las necesidades de las unidades del Instituto en distintas entidades del país.

IMSS envía 47 equipos médicos a 39 hospitales del país. (Cortesía)

IMSS envía ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores a hospitales

Los equipos de esta primera entrega tendrán distintas funciones en los hospitales. Los ultrasonidos permitirán ampliar las capacidades de diagnóstico, mientras que los electrocardiógrafos serán destinados a las áreas de urgencias y los monitores multiparamétricos a las Unidades de Cuidados Intensivos.

Durante la transmisión, el doctor Daniel Carmona González, director del Hospital General de Zona No. 71 de Veracruz Norte, explicó que el nuevo ultrasonido permitirá realizar estudios materno-fetales, vasculares y musculoesqueléticos.

Por su parte, la doctora Itzel Guadalupe Villagrán Maldonado, directora del Hospital General de Subzona No. 17 con Medicina Familiar de Anáhuac, Chihuahua, destacó la llegada de un nuevo electrocardiógrafo, cuya gestión se había solicitado desde hacía más de cinco años.

El IMSS informó que los hospitales beneficiados se encuentran en Chihuahua, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Hidalgo, Sonora, Tamaulipas, Quintana Roo, Estado de México, Coahuila y Guanajuato, entre otras entidades.

Los equipos llegaron al Almacén Central Vallejo un día antes del banderazo de salida y comenzaron su distribución inmediata a las unidades médicas correspondientes.