Tereso Medina, dirigente de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), expresó su postura sobre los cambios a la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

En entrevista con López-Dóriga, Tereso Medina defendió la permanencia de este esquema de pensiones y pidió que cualquier revisión a la Modalidad 40 se realice sin perjudicar los derechos de los trabajadores.

No compartimos que, por prácticas de corrupción, los trabajadores tengan que pagar los platos rotos que no deben. Tereso Medina, dirigente de la CTM

Tereso Medina fija postura de la CTM ante posibles cambios en la Modalidad 40

El gobierno federal anunció hace unas semanas cambios importantes en la Modalidad 40 del IMSS, que permite a extrabajadores realizar aportaciones voluntarias para mejorar sus pensiones.

Modalidad 40 no desaparece (Michelle Rojas)

De acuerdo con la información, el principal cambio es que los exempleados solo podrán realizar aportaciones basadas en el salario de su último sueldo más una UMA; montos mayores a esto, no serán aceptados.

Ante esta medida, Tereso Medina, secretario general de la CTM, sostuvo que la Modalidad 40 debe mantenerse dentro de los parámetros ya establecidos, al considerar que de esto depende el retiro de muchos trabajadores.

La postura de la CTM es que la Modalidad 40 constituye un derecho que debe protegerse y que las posibles modificaciones no deben traducirse en la eliminación de una opción de seguridad social.

No obstante, el Tereso Medina planteó la necesidad de revisar el funcionamiento de este esquema para detectar posibles abusos, así como prácticas relacionadas con beneficios indebidos, chantajes, extorsiones o corrupción.

El líder de la CTM señaló que, si se comprueban irregularidades, las autoridades deben aplicar la ley y sancionar a los responsables, sin trasladar las consecuencias a los trabajadores que utilizan legítimamente esta modalidad.

Asimismo, consideró que el debate debe servir para fortalecer el sistema de seguridad social y mejorar los servicios que ofrece el IMSS, en lugar de convertirse en un argumento para desatender sus necesidades.

Por ello, la organización sindical propone impulsar el diálogo tripartito entre trabajadores, patrones y gobierno, a fin de garantizar que los cambios a la seguridad social no vulneren los derechos laborales.