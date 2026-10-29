En busca de que Rafael Olivos, secretario general del SNTSS, renuncie como líder sindical, los trabajadores del IMSS han juntado más de 100 mil firmas.

De los aproximadamente 432 mil 141 trabajadores y trabajadores del IMSS, han recaudado más de 100 mil firmas y aseguran pronto llegarán a las 300 mil que Rafael Olivos exige para renunciar al sindicato.

Trabajadores del IMSS llevan más de 100 mil firmas para que Rafael Olivos renuncie

Detrás de las movilizaciones de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no solo está el aumento al salario y el exigir mejora en las instalaciones, sino también el que el líder sindical, Rafael Olivos, renuncie.

Sin embargo, según Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional del IMSS, el secretario general del SNTSS, pide que para su renuncia haya 300 mil firmas.

Es decir, más de la mitad de los trabajadores deben estar de acuerdo para su salida, siendo que actualmente hay aproximadamente 432 mil 141 trabajadores en el IMSS.

Ante ello, Rafael Soto informó a Azucena Uresti que tardaron un día en recolectar 20 mil firmas, de modo que no duda en que lleguen a las 300 mil que les están exigiendo.

Asimismo, argumentó que Rafael Olivos debería de acceder a la renuncia, debido a que Zoé Robledo exhibió que la contratación de personal médico y el aumento del salario se tomó de forma independiente al SNTSS, siendo que a su perspectiva el sindicato ya no tiene presencia.

“El sindicato ya es un cero a la izquierda, ya nada más que nos de la renuncia, es un cadáver político”. Rafael Soto, vocero del Comité de Movilización Nacional del IMSS.

Movilizaciones del IMSS volverán el viernes 30 de octubre

Ante la aún pendiente renuncia de Rafael Olivos al SNTSS, el IMSS se volverá a manifestar el viernes 30 de octubre por la tarde en Centro Médico Nacional Siglo XXI y el IMSS Reforma.

Rafael Soto apuntó que será después de que el personal médico del turno matutino termine su turno, que se comiencen a manifestar en unión -también- con el turno vespertino.

Asimismo, señaló que está confirmada la participación de otras entidades como Hidalgo, Playa del Carmen, Estado de México, Oaxaca, Nuevo León y Baja California.

Cabe destacar que las manifestaciones no solo se están realizando por los más de 432 mil trabajadores que incluyen personal médico, administrativo y operativo, sino en su mayoría el área de salud conformada por más de 126 médicos y médicas y más de 28 mil enfermeros y enfermeras, que exigen la mejora de las instalaciones para brindar mejor servicio a los derechohabientes.