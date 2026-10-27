El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, presentó un plan de 12 acciones que se implementarán en un plazo de 120 días para mejorar la atención médica y las condiciones laborales del personal. La estrategia contempla una inversión de 11 mil 745 millones de pesos, además de un incremento salarial de 8% para trabajadores activos y nuevas plazas para fortalecer los servicios hospitalarios.

Durante su participación en la conferencia encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, Robledo explicó que las medidas surgieron del diálogo directo con el personal de hospitales. El plan incluye contratación de médicos, adquisición de equipos, modernización de instalaciones, digitalización de procesos y ampliación de los servicios quirúrgicos.

IMSS invertirá 11 mil 745 mdp para mejorar servicios y condiciones laborales (Cortesía )

IMSS aumentará salarios 8% y basificará a 10 mil 939 trabajadores

Zoé Robledo informó que, por instrucción de Claudia Sheinbaum, se retomó el diálogo con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) para elevar el incremento salarial de 6.8 a 8%, aprobado por el Consejo Técnico del IMSS. El aumento se distribuye en 4% al salario tabular y 4% a la ayuda para renta.

El incremento beneficiará a 504 mil 276 trabajadores activos a partir del 27 de octubre y a 367 mil 347 jubilados y pensionados desde el 1 de noviembre. Según el director del Instituto, es la tercera ocasión en 23 años que el aumento alcanza 8% y la segunda en 14 años que el incremento al salario tabular llega a 4%.

El ajuste representa un esfuerzo adicional de 5 mil 229 millones de pesos respecto al gasto que implicaba el incremento inicial de 6.8%, estimado en cerca de 20 mil millones de pesos.

Como parte del fortalecimiento de la plantilla, durante los próximos 120 días se otorgarán plazas de base a 10 mil 939 trabajadores que actualmente cubren guardias, vacaciones e incapacidades mediante contratos temporales conocidos como 08. De ese total, 6 mil 363 son enfermeras y enfermeros, mil 439 médicos y 673 camilleros; también se incluirá personal de higiene, limpieza, almacén, ventanilla, conservación y otras categorías.

Para la basificación se destinarán 3 mil 140 millones de pesos. Además, el IMSS contratará a 2 mil 500 médicos especialistas y abrirá el 3 de noviembre una convocatoria para cubrir plazas de difícil cobertura, especialmente en Medicina Interna, Urgencias y Radiología, con una inversión de 800 millones de pesos.

IMSS invertirá 11 mil 745 mdp para mejorar servicios y condiciones laborales (Cortesía )

IMSS invertirá en equipos médicos, hospitales y más cirugías

El plan contempla la compra de 100 equipos médicos de alta tecnología: tres aceleradores lineales, cuatro equipos de resonancia magnética de tres teslas, 67 mastógrafos y 26 tomógrafos de 256 cortes. La adquisición se realizará mediante compras directas a fabricantes, diálogo estratégico y subastas subsecuentes de descuento.

También se comprarán 2 mil 917 equipos médicos, entre ellos mil 81 máquinas de anestesia, 10 arcos en C, mil 806 monitores rodables y 20 equipos de ultrasonido. A esto se suma el mantenimiento correctivo y preventivo de 4 mil 756 equipos.

Para mejorar las condiciones de atención, el Instituto adquirirá mil 321 sillones clínicos reclinables para urgencias, 5 mil 851 camillas para urgencias y traslados, 6 mil 194 camas de hospitalización, mil 977 sillas de ruedas y 2 mil 673 sillas para regadera.

En materia de infraestructura, se modernizarán 458 sistemas de aire acondicionado en 153 hospitales y se renovarán 144 equipos de casas de máquinas, como motobombas, calderas, tanques de agua caliente e hidroneumáticos. Además, se sustituirán 63 elevadores, que se sumarán a los 347 renovados durante la actual administración.

Otra de las acciones será la digitalización de la receta colectiva para que 7 mil 36 enfermeras dejen de llenar formatos manualmente y dediquen más tiempo a la atención de los pacientes. Para ello, se instalarán mil 900 equipos de cómputo que permitirán conocer en tiempo real los insumos solicitados, surtidos y entregados en cada servicio hospitalario.

El IMSS también impulsará un esquema de almacenes modernos y distribución de última milla para mejorar la disponibilidad de medicamentos. Los derechohabientes podrán reportar faltantes mediante la plataforma recetacompleta.gob.mx o la línea telefónica 800 953 22 18.

IMSS ampliará cirugías y consultas para reducir tiempos de espera

Para incrementar la capacidad de atención, el Instituto realizará 31 mil 700 cirugías adicionales durante las noches y los fines de semana. El programa contempla intervenciones de cataratas, vesícula, rodilla, hernia, matriz, cadera y mama, con el objetivo de reducir los tiempos de espera.

Robledo explicó que la implementación de la agenda digital permitirá mantener abiertas las citas de especialidad durante noviembre y diciembre, periodo en el que anteriormente se suspendían. Con esta medida se podrán programar cerca de 60 mil consultas adicionales, sin diferirlas hasta enero.

Finalmente, el director general anunció la instalación de 48 módulos de Trato Digno en las áreas de urgencias, donde se orientará y acompañará a pacientes y familiares. También se incorporará información sobre el estado de los pacientes a través de la aplicación IMSS Digital y se fortalecerá la conectividad en las salas de espera.

Con estas 12 acciones, el IMSS busca fortalecer su capacidad de atención, mejorar las condiciones laborales de su personal y optimizar los servicios que reciben sus derechohabientes durante los próximos 120 días.